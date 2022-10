Zelenského nařízení znemožňuje jednat s Putinem, Muskův mírový plán se nelíbil

Zelenskyj to řekl krátce poté, co Putin v pátek oznámil připojení čtyř Moskvou okupovaných ukrajinských regionů k Rusku a podepsal s jejich proruskými vůdci příslušné smlouvy. V dnešním Zelenského nařízení stojí, že dokument reaguje právě na tento pokus o anexi ukrajinského území. Připojení obsazených ukrajinských území k Rusku schválil mezitím i ruský parlament.

Ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov dnes v reakci na Zelenského nařízení sdělil, že Moskva vyčká na změnu postoje Kyjeva. „Budeme čekat buď na změnu postoje současného ukrajinského prezidenta, nebo vyčkáme až na příštího ukrajinského prezidenta, který změní tuto pozici v zájmu ukrajinského lidu,“ řekl Peskov.

Kyjev a Moskva už několik měsíců o příměří na Ukrajině oficiálně nejednají. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov v září řekl, že Rusko se k jednání nestaví odmítavě, Peskov ale krátce nato uvedl, že podle Kremlu nemají mírové rozhovory valné vyhlídky. Kyjev tvrdí, že rozhovory jako takové nezavrhuje, odmítá ale jednání založená na ruských ultimátech.

Vlnu pobouření vyvolal na Ukrajině „mírový plán“, který představil na twitteru americký podnikatel a miliardář Elon Musk. Kyjev by podle něj měl získat neutrální status, vzdát se Krymu a přijmout skutečnost, že válku s Ruskem pravděpodobně nevyhraje. Musk dále navrhl, aby se pod dohledem OSN na anektovaných územích uspořádalo nové hlasování, které by odráželo „vůli lidu“.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral.