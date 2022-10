Zastavte kolotoč násilí a smrti na Ukrajině! vyzývá papež Putina

Je to zatím nejostřejší papežovat kritika kremelského režimu.

Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyzval František k otevřenosti vůči vážným mírovým rozhovorům a mezinárodní komunitu, aby využila „všech diplomatických nástrojů“ na ukončení „ohromné tragédie a hrůzy války“.

"On the other hand, saddened by the immense suffering of the Ukrainian population following the aggression suffered, I direct an equally confident appeal to the president of Ukraine to be open to serious peace proposals," he said. https://t.co/7Zmb6A5T6i