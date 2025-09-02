Ze stěhování nic nebude? Šporcl s Kodetovou si malovali, jak prodají dům. Nikdo ho nechce
2. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Plány narazily na nečekanou překážku: Nedaří se najít kupce.
Člověk by tak nějak automaticky čekal, že se vlastnictví luxusní rezidence prakticky rovná pohádkovému majetku. Potřebujete hotovost? Nemovitost jde do prodeje, na účtu přistane částka, vyřešeno!
Stejně si to nejspíš představovali houslista Pavel Šporcl s manželkou Barborou Kodetovou: Děti se pomalu osamostatňují a nazrál čas na novou životní etapu.
Pár by se rád vrátil do Prahy, odkud před sedmi lety odešel: „Ono to právě souvisí s tím, že ty děti pomalu odcházejí. Proto přemýšlíme nad tím, že nám začíná nová etapa. Jak jsme tam zůstali sami, uvažujeme o stěhování do Prahy, protože já bych se ráda vrátila víc ke své profesi a zase si ten život naplnila něčím jiným, když už ta moje mateřská povinnost bude teď spočívat v telefonování a občas nějaké pomoci,“ uvedla Barbora pro eXtra.cz.
Jenže chyba lávky! Dům je na prodej už delší dobu a žádná fronta zájemců se za dveřmi ne a ne vytvořit.
„S domečkem je to tak, že už jsme měli kupce, ale bohužel z toho prodeje sešlo. Nicméně domeček se prodává dál a dali jsme si takový strop tři měsíce,“ přiznala Barbora.
Žádný větší stres ale s manželem nejspíš neprožívají, protože budoucnost vypadá tak či tak světle: „Pokud se to uskuteční a opravdu se dům prodá, přestěhujeme se zpátky do Prahy. Pokud ne, zůstaneme tam a budeme šťastní tam, kde jsme, protože máme krásný domov. Takže uvidíme,“ usmála se nakonec.
A kdyby vás zajímalo, za kolik vlastně prodávají: 54 milionů korun.