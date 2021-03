Zdravotníci a pracovníci v sociálních službách dostanou odměny

Zdravotníci v nemocnicích dostanou odměny za nasazení během koronavirové pandemie. V rozpočtu je na ně přes vyčleněno 12 miliard korun, řekla ve videu na twitteru a následně na tiskové konferenci ministryně financí Alena Schillerová.

Vláda návrh dnes jednomyslně schválila. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného je cílem, aby zdravotníci odměny obdrželi v dubnové výplatě, v případě administrativního zdržení nejpozději v květnové.

Zdravotníci v lůžkových zařízeních by měli obdržet odměnu 75 000 korun hrubého, nezdravotničtí pracovníci pak 30 000 korun. Odměny zdravotníci neobdrží podle výše úvazku, částka se bude odvíjet podle skutečně odpracovaných hodin v období od 1. října do 28. února. Dotační program bude vyhlášen v úterý, hlásit se do něj bude možné do 9. dubna.

Kromě toho ministerstvo zdravotnictví jedná se zdravotními pojišťovnami o novelizaci kompenzační vyhlášky, která by měla zajistit i odměny pro ambulantní lékaře, specialisty či praktické lékaře. Jednání by mělo být dokončeno v březnu, řekl Blatný. Náklady by podle něj měly dosáhnout 11 miliard korun.

Za loňský březen až květen zdravotníci v nemocnicích obdrželi taktéž navíc 75 000 korun hrubého, ostatním pracovníkům náležela odměna 30 000 korun. Celkem vláda tehdy schválila 11,5 miliardy korun, peníze většina dostala k říjnové výplatě.

Na zpoždění s vyplacením odměn za podzimní vlnu epidemie si opakovaně stěžovala Česká lékařská komora. V prosinci Blatný uváděl, že by mohly být vyplacené letos v prvním čtvrtletí. Podle Schillerové zpoždění způsobila nutnost zahrnout odměny do novely zákona o státním rozpočtu, jež zvýšila schodek z 320 na 500 miliard korun. Sněmovna ji schválila v únoru.

Odměny i pro pracovníky v sociálních službách

Pracovníci v sociálních službách dostanou za svou práci od podzimu v dalších vlnách epidemie koronaviru odměny od 15 000 do 50 000 korun podle profese a činnosti. Sociální pracovníci krajů a radnic a pracovníci odborů ochrany dětí by pak měli získat 25 000 korun. Schválila to dnes vláda. Na twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Částky jsou za plný počet odpracovaných hodin, při menším úvazku se krátí. Podle tiskového oddělení ministerstva práce by poskytovatelé sociálních služeb měli dostat i dotace na pokrytí zvýšených výdajů kvůli nákaze.

Na odměny i zvýšené výdaje je podle tiskového oddělení celkem 6,4 miliardy korun. Pět miliard by mělo být ze státního rozpočtu. Zbývajících 1,4 miliardy korun zůstalo z loňských dotací, které se nevyčerpaly.

Odměny mají ocenit práci od října do konce února. Pracovníci domovů seniorů, postižených či se zvláštním režimem, stacionářů, pečovatelské a odlehčovací služby, chráněného bydlení a osobní asistence, kteří se o klienty přímo starají, dostanou 50 000 korun. Peníze by mohlo obdržet 59 300 zaměstnanců. Ostatní personál v zařízeních by měl mít 30 000 korun. Podle ministerstva je to asi 24 800 lidí.

V dalších sociálních službách by asi 17 400 lidí, kteří přímo pracují s potřebnými, mohlo dostat 25 000 korun. Pro zbývajících asi 4900 pracovníků by bylo 15 000 korun. Obce a kraje by pak mohly žádat o dotace na odměny pro asi 4400 sociálních pracovníků a pracovníků odborů ochrany dětí. Ti by mohli získat 25 000 korun.

Tiskové oddělení uvedlo, že výzvy k podávání žádostí o dotace vypíše resort teď v březnu. Vyplacení peněz se pak dá očekávat v dubnu.

Další finance by chtělo ministerstvo uvolnit na pokrytí zvýšených výdajů na ochranné pomůcky, karanténní a jiná opatření či přesčasy. Peníze by měly sloužit i na dorovnání výpadků peněz kvůli nařízeným omezením. Proplácet by se mělo také testování návštěv v domovech či klientů, kteří odjeli za rodinou. Za test ministerstvo uhradí 182 korun a za jeho provedení 206 korun.

Dotace na odměny a zvýšené výdaje kvůli epidemii mohli poskytovatelé péče získat už loni za první vlnu. Vláda na odměny tehdy schválila 5,2 miliardy a na náklady 990 milionů korun. Za období od 13. března do konce května ministerstvo rozdělilo pracovníkům 2,03 miliardy a na protiepidemická opatření 1,62 miliardy. Zbylé peníze využije teď.

Ministerstvo v návrhu dotací uvedlo, že odměnou chce ocenit náročnost práce v sociálních službách i fyzické a psychické vypětí pracovníků. Bránit chce také jejich odchodu do jiných oborů. Plán vyplatit odměny i za druhou vlnu zmínila Maláčová loni v polovině listopadu na jednání sněmovního sociálního výboru.