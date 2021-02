Kapacita intenzivní péče se kvůli covidu blíží vyčerpání (AKTUALIZOVÁNO)

Kapacita lůžek intenzivní péče v nemocnicích se podle náměstka ministra zdravotnictví Vladimíra Černého blíží absolutnímu vyčerpání.

(AKTUALIZOVÁNO) Pacienty s covidem-19 bude možné převézt i do nemocnic v Německu. První nabídky spolkové země Sasko jsou na devět volných lůžek. Záležet ale bude na každém konkrétním případu, řekl dnes novinářům hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Nabídka německých lůžek se stane součástí českého národního dispečinku volných lůžek, dodal. O možnost převozů nemocných do Německa žádal Karlovarský kraj vládu dlouhodobě. Jeho nemocnice jsou dlouhou dobu přetížené.

„Nabídnutá kapacita německých lůžek je zahrnuta do Národního dispečinku a bude záležet na charakteru každého případu. Jinými slovy k možnostem převozu do českých nemocnic přibyla jména těch německých s danou kapacitou a druhem dostupné péče,“ řekl dnes na dotaz ČTK Kulhánek.

Podle hejtmana kraj dostal informaci od zástupců Saska, že se dostupná kapacita v nemocnicích stále mapuje a Sasko ji aktualizuje. „Německá strana vyžaduje dokumentaci v německém jazyce. To my řešíme takzvaně on-call překladatelem, to znamená, že když se vyskytne požadavek na transfer do Německa, operativně v řádu několika hodiny získáme překlad zdravotní dokumentace,“ popsal Kulhánek. Nabídka z Bavorska ještě definovaná není a Bavorsko stále zjišťuje, jaké kapacity může nabídnout.

Dopravu do Německa i zpět zajistí česká strana. Podle Kulhánka existují zdravotnické dopravní služby, které mají vyřízené povolení jak pro českou, tak pro německou stranu hranice. Situace v nemocnicích v Karlovarském kraji se za poslední dny nepatrně zlepšila, a nejsou tak vyžadovány hromadné převozy pacientů s covid-19 do nemocnic mimo Karlovarský kraj. Poslední větší převoz pacientů byl minulý týden ze sokolovské nemocnice, odkud odjelo deset pacientů do Humpolce.

„Od té doby některé dny nebyly žádné požadavky, v některé dny byly v jednotkách případů, což řeší národní dispečink v rámci regionálních nemocnic. Co se řeší na denní bázi, je přemisťování pacientů, kteří již nepotřebují intenzivní péči v rámci kraje do zařízení, které poskytují standardní péči nebo následnou,“ dodal Kulhánek.

(11:33, původní zpráva) Volných je nyní zhruba 15 procent. Vyčerpaná, tedy pod pět procent volných, by mohla být za dva až tři týdny. Důvodem je podle něj i nedostatek kvalifikovaného personálu. Řekl to na dnešní tiskové konferenci. V nemocnicích bylo v pondělí podle zveřejněných dat více než 6500 nakažených novým koronavirem, z nich přes 1300 potřebovalo intenzivní péči a 660 umělou plicní ventilaci.

Černý zdůraznil, že Česká republika ve své novodobé historii v takové situaci jako nyní v době epidemie koronaviru ještě nikdy nebyla. „Současná situace není nikoho vina - ani opozice, ani koalice, ani lékařů, ani pana ministra (zdravotnictví). Je nutno tuto situaci vnímat stejně jako jiné přírodní katastrofy či pandemie, které v minulosti lidstvo postihly,“ prohlásil náměstek.

„Je nepochybné, že infekce probíhá jinak než na podzim. Virus se nepochybně chová jinak, postihuje mladší pacienty,“ uvedl krajský koordinátor intenzivní péče v Královéhradeckém kraji Pavel Dostál. I zhoršování stavu pacientů je podle něj rychlejší. Smrtnost v tamních nemocnicích je podle něj 12,5 procenta.

Už minulý týden prezentoval ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek ve sněmovním zdravotnickém výboru modely nárůstu hospitalizací. Už při reprodukčním číslu odpovídajícím 1,2 hrozí podle něj vyčerpání kapacit v Praze a Středočeském, Královéhradeckém, Karlovarském a Ústeckém kraji. V krajích Plzeňském, Pardubickém a Libereckém se pak kapacity mohou vyčerpat v březnu. Současné reprodukční číslo je 1,18.

Podle koordinátora intenzivní péče pro Prahu Tomáše Vymazala národní dispečink organizoval překlady už téměř 450 pacientů mezi nemocnicemi v krajích. „Na podzim bylo v nemocnicích 8000 nemocných. Teď máme 6500, ale dál to stoupá,“ řekl. V Praze bude podle něj volná kapacita intenzivní péče navýšena o dalších zhruba 50 lůžek.

Dominantně byli pacienti podle ředitele pražské zdravotnické záchranné služby Petra Koloucha, který se na koordinaci dispečinku podílí, odváženi z nemocnic v Karlovarském kraji. „Kraje, které nejvíc nabídly součinnost v absolutních číslech, je Praha a Ústecký kraj,“ uvedl.

Převoz pacientů do Německa

Náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý požádal ministra zdravotnictví Jana Blatného, aby vláda formálně oslovila Německo kvůli převozu pacientů za hranice. Původně avizoval, že Česko se do zahraničí obrátí, až budou nemocnice naplněné z 90 procent. Země v takové situaci podle něj ještě není. V současné době je volných míst asi 15 procent, vyčerpat by se ale mohly za dva až tři týdny, dodal. Česká a německá strana se rozcházejí v informacích tom, kolik lůžek bylo Česku nabídnuto.

„Pan ministr má ode mě žádost, aby česká vláda formálně o tu pomoc požádala, jelikož je to nezbytná podmínka německé strany, aby začaly faktické převozy těchto pacientů,“ uvedl Černý. Opakovaně o ně požádaly nemocnice v Chebu a Sokolově i Karlovarský kraj.

O tom, že české nemocnice jsou na hraně svých kapacit, ministerstvo informovalo už 5. února. Podle Černého Německo nyní nabízí devět lůžek. „Mohu ukázat korespondenci od německé strany,“ dodal. V médiích se ale objevují informace od německých představitelů, že žádné limity pro počty pacientů nestanovilo. „Nemám pro to vysvětlení,“ řekl k tomu Černý.

Minulou středu ministr zdravotnictví uvedl, že bude o pomoci uvažovat. „Jde spíš o symbolickou pomoc, protože my v Česku potřebujeme tisíce lůžek, nikoliv desítky či stovky, ale pokud bychom se dostali do situace, že by nám ty desítky pomohly, pak samozřejmě pomoc využijeme,“ uvedl tehdy.

Spory jsou také o to, kdo přesně má o aktivaci pomoci ze zahraničí požádat. Premiér Andrej Babiš ve středu před odletem do Krakova novinářům řekl, že to má udělat krajská koordinátorka intenzivní péče. Karlovarský kraj, ale i starostové a signatáři petic zejména z Chebska žádali vládu o otevření hranic do Německa pro sanitky od počátku roku. V současné době jsou pacienti denně převáženi kvůli volným kapacitám mezi nemocnicemi. Podílejí se na tom i záchranářské vrtulníky. Od začátku fungování dispečinku intenzivní péče bylo převozů zorganizováno už téměř 450. Někdy pacienti putovali i stovky kilometrů, například z Chebu do Brna nebo z Náchoda do Kyjova.

Lékaři z Karlovarského kraje upozorňují na to, že nemocnice v Německu jsou vzdálené jen desítky kilometrů. Podle krajského koordinátora intenzivní péče pro Prahu Tomáše Vymazala je každý převoz riziko, při převozu covidových pacientů ale žádný nezemřel.