Zbožná žena, se kterou přicházela smrtící nákaza

Jmenovala se Mary Mallonová a neblaze proslula pod přezdívkou Tyfová Mary. Byla živou biologickou zbraní plnou nebezpečných baterií, které předávala nic netušícím obětem.

Epidemie nakažlivých chorob mívají své "slavné" přenašeče. Během nynější pandemie koronaviru se jím nevědomky stal Ital s přezdívkou pacient jedna.

Osmatřicetiletý Mattia přišel v únoru do nemocnice v severoitalském Codognu s podezřením na zápal plic. Testy na koronavirus mu však lékaři udělali až po 36 hodinách. Mezitím Mattia nakazil viry z čínského Wu-chanu šest zdravotnických pracovníků a jednoho pacienta.

V Americe se počátkem dvacátého století stala "slavnou" přenašečkou břišního tyfu, jinými slovy, bacilonosičkou, irská imigrantka Mary Mallonová. Přívlastek "slavná" je v jejím případě patřičný, protože o ní byly napsány knihy, vědecké studie a stala se hrdinkou filmu i komiksu.

Domácnosti měnila v lazarety

Amerika jí říkala Tyfová Mary (Typhoid Mary). Břišním tyfem nakazila nejméně pět desítek lidí, z nichž tři na nemoc zemřeli.

Tato irská imigrantka se počátkem dvacátého století živila jako kuchařka v domácnostech v New Yorku a jeho okolí. Měla pověst úslužné, šikovné a zbožné ženy.

Mezi roky 1900 a 1907 vařila pro osm rodin. Každá se však zanedlouho změnila v lazaret, v každé propukl břišní tyfus. Mary se potom vždy přesunula do jiné rodiny.

V roce 1900 začala vařit v rodině v městečku Mamaroneck. Do dvou týdnů v ní vypukl břišní tyfus. Rok poté se stěhovala na Manhattan, kde pracovala v rodině věhlasného právníka. Odešla od ní, když sedm z osmu členů rodiny dostalo tyfovou horečku.

A tak Mary střídala rodinu za rodinou a sebou přinášela nebezpečnou chorobu. Nikdo netušil, že servíruje nejen jídlo, ale také smrtelně nebezpečné bakterie Salmonella typhi, původce břišního tyfu.

'Vzala na mě vidličku'

U Mattii vyvolal koronavirus nemoc covid-19 a pacient 1, který ve skutečnost první přenašečem viru v Itálii nebyl, strávil v nemocnici tři týdny, z toho týden na plicní ventilaci. Mary však žádné stopy tyfu nejevila, byla bezpříznakovým přenašečem – bacilonosičem.

Mraky se nad ní začaly stahovat až v roce 1906 po příchodu do rodiny bankéře Charlese Warrena. Kuchařka vařila dva týdny v jeho vile v Oyster Bay na newyorském Long Islandu, když šest členů domácnosti z jedenácti onemocnělo tyfem a ulehlo v horečkách.

Bankéř se s tím nechtěl smířit, protože v luxusní čtvrti, kde rodina bydlela, se tyfus nikdy nevyskytl. Pověřil zdravotního inspektora George Sopera, aby zjistil původ nákazy.

Soper vyšetřil všechny členy personálu, zbývala jen Mary, která před jeho příchodem odešla neznámo kam.

Inspektor pojal podezření a začal postupně odkrývat její minulost. Podezření se měnilo v jistotu, když zjistil, že v sedmi rodinách, kde pracovala, propukl tyfus. Její stopu vypátral v bytě na jiné luxusní adrese – na manhattanské Park Avenue.

Soper zjistil, že tam vařila. Ale jen do chvíle, kdy dvě služky hospitalizovali s tyfem a dcera zaměstnavatelů na tuto nemoc zemřela. Od rodiny nicméně získal novou adresu Mallonové.

Scénu, kdy narazil na Mary v další rodině a řekl jí, že od ní potřebuje vzorky moče a stolice, popsal Soper ve zprávě o svém vyšetřování takto: "Mary Mallonová uchopila vidličku na maso a začala s ní proti mně mávat."

Nabitá salmonelou

Nakonec po několika marných pokusech odebrat vzorky vzal soudce Mallonovou do vazby. Ve vězení ji vzorky moči a stolice odebrali násilím. Podezření se potvrdilo. Její tělo bylo plné tyfových bakterií. Kromě toho se Mary přiznala, že při přípravě jídla si nemyla ruce.

Soudce poslal bacilonosičku na tři roky do izolace, do nemocnice Riverside na newyorském ostrově North Brother.

Po této době ji zdravotní komisař státu New York propustil výměnou za slib, že nebude pracovat jako kuchařka a bude dodržovat hygienické zásady, aby nikoho neohrozila. Kromě toho se měla pravidelně hlásit u lékaře.

Mary zpočátku pracovala v Bronxu jako pradlena. Potom se však po ní slehla zem. Později vyšlo najevo, že si změnila jméno na Brownovou a vrátila se ke své dřívější profesi.

Po pěti letech od jejího zatčení v jedné z newyorských nemocnic vypukla epidemie tyfu. Inspektoři, kteří ji přijeli vyšetřit, zjistili, že mezi kuchařkami figuruje jistá Brownová. Vše bylo jasné potom, co nahlédli do jejích dokladů, zjistil, že se dříve jmenovala Mallonová.

Spadla klec. Mary v březnu 1915 znovu převezli do izolace na North Brother. Tam imigrantka z Irska proklínala Ameriku až do roku 1938, kdy ve věku 69 let podlehla zápalu plic.

V časech své největší slávy byla jednou z nejznámější žen New Yorku. Její věhlas však v roce 1918 odvály viry španělské chřipky, které ve městě připravily o život desítky tisíc lidí.