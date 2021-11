Zavedl řád do dopravního chaosu, sám ale řídit neuměl

Kdo to umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí. A kdo to neumí řídit, ten to aspoň kritizuje.

Ne vždy ovšem tahle vtipná lidová moudrost platí. Rozhodně ne pro muže, který je považován za průkopníka bezpečnosti silničního provozu, navrhl první dopravní předpisy pro New York a později i pro Londýn a Paříž, vymyslel řadu dopravních prvků a značení – a přesto sám neuměl řídit auto. William Phelps Eno (1858-1945) byl newyorský podnikatel, který si už od dětství lámal hlavu nad tím, jak vyřešit dopravní zácpy. A přestože se ty tehdejší nedaly s těmi dnešními srovnávat ani omylem, i koňské povozy a kočáry dokázaly ještě před rozšířením automobilů často pořádně zablokovat ulice New Yorku. A Ena napadlo, že vlastní stačí jen málo: Zavést do chaotické dopravy řád a pořádek. K dosažení tohoto cíle podle něj bylo nutné sepsat stručná, přehledná a jednoduchá pravidla, která budou všem srozumitelná tak, aby se nikdo nemohl vymlouvat na jejich neznalost. A pak bylo samozřejmě potřeba vynutit jejich dodržování prostřednictvím policistů s patřičným vyškolením a odpovídajícími pravomocemi. V roce 1900 napsal Eno článek o naléhavě nutné reformě silničního provozu a newyorská policie jej následně požádala o návrh dopravních předpisů pro náměstí Columbus Circle, kde téměř denně docházelo k nehodám. V roce 1903 napsal Eno dopravní řád města New York - první takové předpisy na světě. Jeho pravidla pro kruhový objezd byla zavedena na Columbus Circle v roce 1905, v roce 1907 u Vítězného oblouku v Paříži, v roce 1926 na londýnském Piccadilly Circus a v roce 1927 na Rond-Point des Champs-Élysées Vedle dopravních předpisů a pravidel pro kruhové objezdy ale Eno vymyslel řadu dalších dopravních prvků, které se dodnes používají po celém světě: například značku Stop, jednosměrné ulice nebo stanoviště taxíků, pro chodce pak přechody a bezpečnostní ostrůvky. Navzdory svému intenzivnímu zájmu o silniční dopravu ale Eno paradoxně sám neuměl řídit auto a nikdy neměl potřebu vzít do ruky volant. Když se potřeboval dostat z bodu A do bodu B, vozil ho zkrátka šofér. Ale vděční dopraváci na něj nezapomněli: Policejní prefektura ve francouzském Nancy mu v roce 1912 vystavila čestný řidičský průkaz. Mohlo by vás zajímat Park není závodní dráha

