Zásobte se, dokud můžete: Penny rozdává slevy jako před Vánoci

Alkohol za cenu limonády
Hned na první stránce letáku Penny bije do očí slevová bomba: Tuzemák Královská palírna s 37,5 % alkoholu spadl z původních 144,90 na 99,90 korun. To je propad o celých 31 procent! A kdo má radši něco slavnostnějšího, může sáhnout po Bohemia sektu za 99,90 Kč nebo po Proseccu Frizzante za 109,90 Kč. Alkoholové zásoby na zimní večery tak zvládne doplnit i ten, kdo počítá každou korunu.
Ani mlsouni nepřijdou zkrátka – legendární Toffifee je teď k mání za 29,90 Kč. Kdo si chce dopřát trochu luxusu, sáhne po pistáciích Alesto za 64,90 Kč. A pokud to chce někdo vyvážit zdravěji, kiwi za 4,90 Kč nebo karfiol za 29,90 Kč mu dodají vitaminovou injekci za pár drobných.
Maso a pečivo pod tlakem cen
Masové oddělení Penny připomíná návrat do dob, kdy se o inflaci ještě jen psalo v učebnicích. Kuřecí stehýnka teď vyjdou na 69,90 Kč za kilo, mleté vepřové na 119,90 Kč a vepřový bůček na pečení na 99,90 Kč. Kdo chce vsadit na jistotu, může si odnést hovězí přední kližku za 239,90 Kč – ideální na poctivý guláš k podzimním večerům.
Ani pečivo nezůstává pozadu. Klasické české rohlíky, donuty s polevou nebo koláče s ovocem míří do akce už od 3,90 Kč. Oblíbený toustový chléb stojí 21,90 Kč a máslové linecké cukroví za 34,90 Kč už připomíná první vánoční vůně.
Ovoce, zelenina a domácí jistoty
Ovoce v Penny tento týden trhá rekordy. Česká cibule za 7,90 Kč za kilo, český česnek 32,90 Kč nebo avokádo za 16,90 Kč potěší každého, kdo vaří z čerstvých surovin. Mandarinky v akci za 44,90 Kč za 2 kg dávají jasně najevo, že zima se blíží, ale vitaminy budou.
A kdo chce domov nejen voňavý, ale i útulný, může sáhnout po toaletním papíru Velvet za 69,90 Kč nebo květinách od 59,90 Kč.
Shrnutí:
Penny tento týden servíruje akce, které zní téměř podezřele dobře. Máslo Boni za 39,90 Kč, mléko Bovi za 15,90 Kč, alkohol se slevou přes třetinu a hromada ovoce pod 20 korun za kilo – to jsou ceny, které zřejmě přitáhnou davy. Kdo dorazí pozdě, riskuje, že regály budou prázdné. Takže? Vezměte košík, zapomeňte na výčitky a připravte se na cenovou erupci.