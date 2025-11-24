Dnes je pondělí 24. listopadu 2025., Svátek má Emílie
24. 11. 2025 – 11:00 | Magazín | Jiří Rilke

Zase to nevyšlo! Natálie Grossová: "Na vztah se mě radši neptejte"
zdroj: Profimedia.cz
Holandský producent nebyl ten pravý.

Zpěvačka Natálie Grossová, dcera již zesnulého známého politika Stanislava Grosse, se musela poprat se zklamáním: Nevyšel jí vztah.

S nizozemským hudebním producentem, který si říká Hitmydm, přitom všechno vypadalo na nejlepší cestě: Pomáháme si navzájem a nějak to jde. Jsme umělci, takže ono je to v té domácnosti trochu těžší, ale myslím si, že nám to krásně jde,“ cukrovala pro Super.cz ještě v polovině léta.

Celkem krátce poté ale přišla tečka a dvouletý vztah se stal minulostí. Že není něco v pořádku, šlo odtušit už z jejího vyjádření na generálce Plesu upírů, kde se o lásce až příliš očividně nechtěla bavit.

„Byla bych ráda, kdybyste se neptali na vztah,“ hlásila v tu dobu.

O dva měsíce později nyní přišla s oficiálním potvrzením: „Hodně z vás se mě ptalo na přítele a přijde mi fér vám dát k tomu info, jelikož náš vztah byl veřejný. Už před nějakou dobou jsme se rozešli. Nebylo to ve zlém a já mu přeji jen to nejlepší, protože je to skvělý kluk,“ napsala na sociální síti.

Zda už má v mířidlech někoho dalšího, či se spíš potřebuje trochu rozdýchat po ukončeném vztahu, nenapsala. Natálii je nicméně 23 let, zatím opravdu nemusí nikam spěchat.

Nejnovější články