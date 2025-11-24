Dnes je pondělí 24. listopadu 2025., Svátek má Emílie
Manželství v troskách! Svůdná sestra fotbalisty Schicka se rozešla. A hned má prý náhradníka

24. 11. 2025 – 10:30 | Magazín | BS

zdroj: Profimedia.cz
Sestra slavného fotbalisty prochází vztahovým zemětřesením.

Jméno Schick zná z doslechu nejspíš každý, však náš reprezentační kanonýr už nastřílel tolik gólů, že o něm musel slyšet i člověk, který jinak o fotbal ani nezavadí.

Fajnšmekři také vědí, že fotbalista není jediný slavný z rodiny: Má krásnou sestru Kristýnu, která se živí jako modelka a influencerka.

Svůdníci, kteří by si chtěli domů odvést slavnou modelku, si ale musí nechat zajít. Její manželství se totiž sice rozpadlo, ale hned už má prý nového.

Kristýna byla šest let vdaná s bývalým fotbalistou Lukášem Třešňákem, s nímž má i dvě děti: syny Eliota a Liama. Vztah ale nakonec nevydržel a manželství je v troskách.

Kristýna nicméně nelenila a údajně už má nový objev: Blíže nespecifikovaného muzikanta a dýdžeje. Jak přeskočila jiskra, je v tom případě celkem jasné: Sama Kristýna se totiž také zkouší prosadit jako dýdžejka.

„Už je to očividné, ani jeden se vztahem netají a na akcích, kde hrají, jsou spolu. Když někde hraje Kristýna sama, tak ji on vyzvedává,“ prozradil jejich nejmenovaný známý pro Blesk.

Uvidíme, zda spolu třeba nakonec nebudou i vystupovat a roztáčet desky. Kristýna se totiž už před časem zmínila, že se pomalu poohlíží po novém povolání: „Myslím, že pomalu nastává čas hledat jiné profesní uplatnění. I když pravda je, že v Česku se dá modeling dělat do padesáti, ne-li do šedesáti, takže když se naskytnou podobné přehlídky, snad dostanu pořád šanci. Když vidíme, jak ty ženské dneska vypadají, myslím, že bych to mohla také zvládnout,“ usmívala se v rozhovoru pro Super.

Tagy:
rozvod láska rozchod manželství
Zdroje:
Super.cz, Blesk
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

