Manželství v troskách! Svůdná sestra fotbalisty Schicka se rozešla. A hned má prý náhradníka
24. 11. 2025 – 10:30 | Magazín | BS
Sestra slavného fotbalisty prochází vztahovým zemětřesením.
Jméno Schick zná z doslechu nejspíš každý, však náš reprezentační kanonýr už nastřílel tolik gólů, že o něm musel slyšet i člověk, který jinak o fotbal ani nezavadí.
Fajnšmekři také vědí, že fotbalista není jediný slavný z rodiny: Má krásnou sestru Kristýnu, která se živí jako modelka a influencerka.
Svůdníci, kteří by si chtěli domů odvést slavnou modelku, si ale musí nechat zajít. Její manželství se totiž sice rozpadlo, ale hned už má prý nového.
Kristýna byla šest let vdaná s bývalým fotbalistou Lukášem Třešňákem, s nímž má i dvě děti: syny Eliota a Liama. Vztah ale nakonec nevydržel a manželství je v troskách.
Kristýna nicméně nelenila a údajně už má nový objev: Blíže nespecifikovaného muzikanta a dýdžeje. Jak přeskočila jiskra, je v tom případě celkem jasné: Sama Kristýna se totiž také zkouší prosadit jako dýdžejka.
„Už je to očividné, ani jeden se vztahem netají a na akcích, kde hrají, jsou spolu. Když někde hraje Kristýna sama, tak ji on vyzvedává,“ prozradil jejich nejmenovaný známý pro Blesk.
Uvidíme, zda spolu třeba nakonec nebudou i vystupovat a roztáčet desky. Kristýna se totiž už před časem zmínila, že se pomalu poohlíží po novém povolání: „Myslím, že pomalu nastává čas hledat jiné profesní uplatnění. I když pravda je, že v Česku se dá modeling dělat do padesáti, ne-li do šedesáti, takže když se naskytnou podobné přehlídky, snad dostanu pořád šanci. Když vidíme, jak ty ženské dneska vypadají, myslím, že bych to mohla také zvládnout,“ usmívala se v rozhovoru pro Super.