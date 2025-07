Zapomeňte na spreje. Tohle máte doma a krvesaj to nesnáší

12. 7. 2025 – 16:31 | Magazín | Natálie Kozak

Léto vypadá jako idylka- dlouhé večery na balkoně, víno, hvězdy, ticho. Jenže pak to přijde. Pípne, bzukne, přistane. A než stihnete plácnout, už cucá. Komár. Nevinný tvoreček o pár milimetrech, který vám dokáže zkazit večer i noc. Co s tím, když nechcete sahat po chemii? Naštěstí tu máme osvědčené babské rady, které fungují.

Hřebíček: malý kořeněný rytíř v boji proti hmyzu

Hřebíček má v kuchyni své čestné místo, ale málokdo ví, že dokáže ochránit i před komáry. Jeho výrazná, teplá vůně je pro hmyz odpudivá, ale pro nás příjemně orientální.

Jak na to?

Do 200 ml vody vložte 5-10 kousků sušeného hřebíčku, krátce povařte a nechte vylouhovat, dokud tekutina nevychladne. Přelijte do rozprašovače a stříkejte na pokožku, oblečení, závěsy nebo na deku na pikniku.

Ještě jednodušší trik: rozkrojte citron nebo pomeranč a napíchejte do něj 15-20 hřebíčků. Vůně se bude uvolňovat postupně a vytvoří kolem vás aromatickou zónu, do které si komáři netroufnou.

Tip: Tento trik krásně provoní i stan nebo letní altánek. Navíc vypadá dekorativně!

Vanilka: sladká vůně, hořká příchuť pro hmyz

Vanilka není jen symbolem útulné kuchyně a domácích koláčů. V přírodní medicíně se používá i jako repelent. Ideálně ta pravá, nikoli syntetické „vanilkové aroma“.

Zkuste třeba:

Vanilkový repelent : Smíchejte 1 lžičku vanilkového extraktu s 1 lžící vody a naneste na zápěstí, krk, za uši, podobně jako parfém.

Nebo přidejte pár kapek do jemného tělového krému. Budete vonět jako zákusek, ale komáři vás obejdou obloukem.

Vanilka má tu výhodu, že je vhodná i pro děti. Nezpůsobuje podráždění, a navíc zklidňuje pokožku. Jen si dejte pozor, aby neobsahovala příměsi ovoce, ty naopak komáry lákají.

Březový dehet: stará dobrá klasika z lesa

Tenhle trik není pro každého. Ale naši předkové ho znali dobře. Březový dehet sám o sobě příliš nevoní- někomu připomíná asfalt, jinému léčivou mast. Ale komáři ho nesnášejí.

Použití?

Smíchejte dehet (k dostání v lékárnách nebo obchodech se zdravou výživou) s obyčejným rostlinným olejem v poměru 1:3 a potřete nohy, ruce nebo klobouk.

Funguje i na obojek psa, kdy ho chrání před klíšťaty.

Není to romantika s vůní levandule, ale na výlet do přírody, rybaření nebo stanování naprosto ideální.

Ocet, kyselina a… mraveniště

Možná si říkáte- octem si mám potřít kůži? Ano! Komáři nemají rádi kyselé prostředí.

Smíchejte jablečný ocet a vodu v poměru 1:1, otřete jím pokožku nebo ho nalijte do mističek na parapet. Brzy ho přestanete cítit, ale komárům vydrží.

A pokud jste úplně bez prostředků někde v lese, najděte mraveniště . Přiložte nad něj na chvíli ruce (ne přímo do něj!)- mravenčí kyselina se uvolňuje do vzduchu a komáři se jí vyhýbají.

Pelargonie: babiččina květina s odpuzující silou

Znáte ty staré fotografie oken se záplavou květů v květináčích? Naše prababičky je tam neměly jen kvůli kráse. Pelargonie, neboli muškáty, vydávají vůni, kterou komáři nesnášejí.

Dejte je na okenní parapety, balkon, ke dveřím… vytvoří neviditelnou bariéru.

V obchodech koupíte i pelargoniový esenciální olej, zkuste pár kapek do difuzéru nebo na polštářek a komáři půjdou jinam.

A jako bonus? Jsou nenáročné, krásně kvetou a vydrží celé léto.

Kouř a oheň: rituál večerní obrany

Když babičky neměly spreje, měly kouř. Komáři totiž zcela instinktivně prchají od ohně. A pokud chcete ochranu posílit, přihoďte do plamenů:

borové či smrkové větvičky ,

šišky ,

nebo jalovec , tyto vůně hmyz odpudí a vám navodí atmosféru starých časů.

Ideální při večerním grilování nebo na táboře. Komáři si raději najdou jiný revír.

Jezte tak, abyste jim nevoněli

Možná to zní zvláštně, ale komáři si „čtou“ pachy z vaší kůže. A to, co jíte, ovlivňuje, jak „voňavý“ jim připadáte.

Vitamin B1 (thiamin), obsažený například v luštěninách, vepřovém mase, ořeších nebo celozrnném pečivu, pomáhá tělu produkovat pachy, které hmyz nevyhledává.

Známý je i česnek , působí jako vnitřní repelent (a občas i repelent společenský, ale o tom jindy).

Aromatické zbraně z bylinkové zahrádky

Chcete-li mít vůkol sebe přirozenou voňavou obranu, obklopte se bylinkami. Kromě pelargonie skvěle fungují:

Levandule : v květináči, ve váze i jako olej

Máta peprná : čerstvá i sušená

Meduňka, tymián, rozmarýn

A dokonce i skořice či hřebíček ve směsi

Vyrobte si z nich bylinkový repelentní sprej, nebo si jen natrhejte snítky a dejte do vázy vedle postele.

A co rozhodně (ne)funguje?

Možná jste slyšeli, že komáry přitahuje krevní skupina, alkohol nebo sladké vůně a je to částečně pravda. Komáři skutečně mají „chuťové preference“ a někdy si vás vyberou prostě proto, že se jim líbíte. Ale s těmito triky máte šanci obrátit hru ve svůj prospěch. Stylově a přírodně při voňavých večerech.