Láska kvete i v rodině bývalého prezidenta! Zemanova dcera má nový objev

13. 7. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Půvabná dcera bývalé hlavy státu našla zalíbení v kolegovi z firmy.

Sympatická dcera bývalého prezidenta republiky, Kateřina Zemanová, se občas ukáže na nějaké oficiální akci, jinak si ale většinou úplně normálně hledí svého. A vzhledem k tomu, že navíc dlouhodobě žije ve Španělsku, bližší informace ze soukromí se k nám zpravidla nedostanou.

„Myslím, že je šťastná. Pracuje ve firmě, která ji hodnotí vysoko, ale stýská se mi po ní. Těším se, až ji uvidím. Pořád je v zahraničí. Je to španělsko-anglická počítačová firma a Katka tam pracuje na vytváření webových stránek,“ popsal Zeman dceřino zaměstnání před několika roky.

Výjimka ale potvrzuje pravidlo: Magazín Expres.cz zjistil, že Kateřina našla novou lásku – padl ji do oka kolega právě z IT firmy, ve které pracuje.

„Vztah je to poměrně čerstvý, ale vypadá to vážně. Katčin nový přítel je cizinec a pracují spolu v té IT firmě,“ cituje zmíněný magazín svůj dobře obeznámený zdroj z Katčiny blízkosti, který si ale nepřál být jmenován.

Podle zdroje je všechno dokonce na nejlepší cestě, aby Katka novou lásku brzy představila rodině. Inu, uvidíme – určitě by pak bylo zajímavé sledovat, jak si vyvolený ajťák sedne se svérázným potenciálním tchánem.