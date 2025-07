Těchto 10 věcí byste nikdy neměli darovat, mohou být prokleté

9. 7. 2025 – 11:15 | Magazín | Natálie Kozak

Ne všechny dárky jsou tak nevinné, jak se na první pohled zdá. Některé totiž přinášejí víc smůly než štěstí, vyvolávají hádky, nebo rovnou rozbíjejí vztahy. Ať už věříte na energii věcí, pověry, nebo jen máte rádi, když věci dávají smysl, je dobré vědět, čemu se vyhnout.

Tady je seznam deseti dárků, které jsou v lepším případě divné, v tom horším přímo prokleté.

Hodinky: Čas může být zatracený dar

Hodinky mají spoustu významů. Ale některé pověry říkají, že pokud je dostanete zadarmo, vezmou vám roky života. A taky prý sváry, když se zastaví ručičky.

Pokud je tedy přece jen darujete, požádejte oslavence, aby vám zaplatil symbolickou korunu- tím se rituál obrátí a hodinky už nejsou „darem smrti“.

Svíčky: Světlo, které v některých kulturách znamená smrt

Vonné svíčky milujeme všichni, navozují pohodu, teplo domova a krásnou vůni. Ale pozor, klasické svíčky jako dárek jsou v některých kulturách spojovány s pohřby a blížící se smrtí.

Takže pokud chcete, aby vaše přání bylo jen radostné, svíčky darujte jen sami sobě.

Zrcadlo: Nepozvaný průvodce do světa smůly

Zrcadlo krásně může odrážet svět i naši náladu. Ale zrcadla z druhé ruky, starožitná nebo z vintage obchodů, mají pověst trochu temnější. Mají prý magickou energii a často se spojují s nemocemi, poškozením a dokonce se říká, že mohou být „vodiči“ pro zlé duchy.

A pozor, pokud se vám zrcadlo rozbije, znamená to sedm let smůly, což není nic, co byste chtěli přidat do narozeninové oslavy. A hlavně: nikdy nedávejte zrcadlo jako dárek zvlášť ženám. Je to tak osobní předmět, že si ho člověk musí vybrat sám, aby do něj nevstoupila cizí negativní energie.

Párové kusy oblečení: Nohy pryč od ponožek!

Máte pocit, že darovat oblečení je jednoduché? Omyl! Existují pověry, že dávání ponožek, spodního prádla nebo doplňků jako rukavice může přinést rozchod, hádky, nebo dokonce nevěru. Jo, vážně!

Říká se, že ponožky jsou tak nebezpečné, že prý i muž může opustit rodinu kvůli těm, které dostal od tchyně. Takže raději se oblečení v párových kusech vyhněte. A žluté věci? Ty už vůbec ne, vedou ke ztrátám a odloučení.

Ostré předměty: Nože, nůžky a vidličky- dary rozkolu

Přemýšlíte, že byste dali krásný ostrý nůž nebo sadu zahradnických nůžek? Nedělejte to. Ostré hrany a hroty prý přitahují hádky, sváry a rozkoly. A taky prý zlé duchy, kteří se díky takovým dárkům rádi nastěhují do vašeho domova.

Perly: Slzy mořských nymf, které nechtějí být dárkem

Perly jsou nepochybně elegantní, ale také velmi tajemné. V dávných dobách se jim připisovala zvláštní moc, věřilo se, že jsou to slzy mořských nymf, které nesou smutek a osamělost.

Dávat perly jako dárek je tak trochu pozvánkou na neštěstí. Ale pozor, perlový šperk si klidně pořiďte sami! Zvýší vaši ženskost a pomůže vám najít pravou lásku. Jen nechcete-li riskovat smůlu, raději je nedávejte jako dárek.

Náboženské předměty: Kříže, ikony a řetízky s příběhem

Dávat náboženské předměty jako dárky je riskantní. Mají silnou osobní a duchovní váhu, do které lidé vkládají svou víru a energii. Říká se, že přes takové věci lze seslat kouzlo nebo ublížit zlem.

Jestli chcete jít na jistotu, raději se těmto dárkům vyhněte, obzvlášť, pokud neznáte přesné přesvědčení a víru oslavence.

Peněženka: Příběh peněz a prázdnoty

Peněženka je tak osobní věc, že jí darovat prázdnou se rovná poslat pozvánku finančním potížím. Pokud ji chcete dát, vložte do ní aspoň symbolickou minci nebo bankovku, ať se v ní peníze neztratí a oslavenci se bude dařit.

Kapesníky: Slzy v balení

Kapesníky jsou přímo symbolem rozloučení a smutku. Dávání kapesníku znamená často loučení nebo smutek, což na narozeninové oslavě nevypadá zrovna slavnostně.

Chcete-li být skutečně hostem, který zanechá dobrý dojem, raději darujte ubrus- je to také textilní dárek, ale je spojený s hostinou a společným štěstím.

Nádobí: Krásné, ale nepoškozené

Jídelní soupravy a talíře jsou skvělým dárkem, praktickým i estetickým. Ale pozor na drobné odštěpky a praskliny, které mohou znamenat smůlu, problémy a „zkazit život“ oslavence.

Pečlivě vybírejte, aby nádobí bylo v perfektním stavu, jinak můžete nevědomky přinést smůlu.

Tak co? Půjdete do těchto dárků, nebo se raději držíte klasiky?

Na závěr malá rada: dárky by měly přinášet radost, ne starosti. A když už nechcete riskovat, sáhněte po květinách, dobrém víně, nebo třeba zážitkovém dárku. Ten nikdy nezklame a hlavně nepřinese kletbu.