Fico: Slovensko chce do úterý dohodu ohledně plánu zastavit dovoz plynu do EU

12. 7. 2025 – 16:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

zdroj: Profimedia

Slovensko chce do úterý dohodu s Evropskou unií ohledně požadavků Bratislavy k plánu Evropské komise (EK) postupně do konce roku 2027 zastavit dovoz ruského plynu do EU.