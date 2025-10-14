Dnes je úterý 14. října 2025., Svátek má Agáta
14. 10. 2025 – 14:31 | Zpravodajství | Alex Vávra

Jaké to je být dcerou sériového vraha?
Kerri Rawson, dcera sériového vraha Dennise Raderazdroj: Profimedia.cz
Nový dokument Netflixu Můj otec: vrah BTK znovu otevírá případ jednoho z nejznámějších sériových vrahů Ameriky. Dennis Rader po desítky let vedl dvojí život – jako oddaný otec a manžel na jedné straně a jako chladnokrevný zabiják na straně druhé.

Sériový vrah Dennis Rader, známý pod přezdívkou BTK, patří k nejděsivějším postavám americké kriminální historie. Mezi lety 1974 a 1991 zavraždil v oblasti Wichity v Kansasu deset lidí, převážně ženy, které svazoval, mučil a nakonec zabil. Zkratka BTK pochází z anglického Bind, Torture, Kill – tedy Svázat, Mučit, Zabít. Sám ji používal ve svých dopisech, které posílal médiím a policii, aby se svými zločiny chlubil a vyzýval úřady, ať ho dopadnou. Byl zaměstnán jako technik zabezpečovacích systémů a působil i v církevním společenství, kde zastával vedoucí funkci. Navenek působil jako spořádaný manžel, otec a soused, ale za maskou obyčejného muže se skrývala patologická touha po moci, kontrole a utrpení druhých. Jeho motivace byla především sexuální, potěšení mu přinášelo dušení obětí a jejich bezmoc. Na místech činů se nacházelo jeho sperma, protože po vraždách masturboval. Vyšetřovatelé se domnívají, že obětí mohlo být více, než za kolik byl nakonec odsouzen.

Dcera v stínu otce

Dokument Netflixu Můj otec: vrah BTK, který měl premiéru 10. října, přibližuje příběh jeho dcery Kerri Rawsonové. Ta dlouhá léta netušila, že její otec je sériový vrah, dokud v roce 2005 nezaklepala na dveře policie. V té době jí bylo šestadvacet let a pracovala jako učitelka. Po zatčení otce si s rodinou sedli ke stolu a jedli kuře z Kentucky Fried Chicken, její matka tehdy řekla, že to působí, jako by otec zemřel a oni se sešli po pohřbu. Kerri dlouho lidem tvrdila, že s otcem nejsou v kontaktu, a snažila se působit normálně, přesto přiznává, že uvnitř umírala.

Dennis Rader Sériový vrah Dennis Rader u souduzdroj: Profimedia.cz

V dokumentu vzpomíná, že její otec se po propuštění z firmy Cessna v roce 1973 změnil, ale přesto byl navenek milujícím rodičem, který ji nechal běhat venku, hrát si a sdílel s ní své zájmy. Netušila, že právě v té době začínal vraždit. V lednu 1974 zabil čtyři členy rodiny, včetně dětí, a o několik měsíců později ubodal mladou ženu. Po obětech si uchovával trofeje, například spodní prádlo. Kerri také vzpomíná, že jako dítě trpěla nočními můrami a strachem ze tmy, a dnes se ptá, zda její podvědomí už tehdy necítilo, že v domě je zlo. Po osmnácti letech svého otce navštívila ve vězení. Ptala se, jestli má na svědomí další oběti, ale on odmítl odpovědět a chtěl jen mluvit jako otec s dcerou.

Jak dopadli vraha BTK

Cesta k jeho dopadení začala v roce 2004, kdy se po dlouhém mlčení ozval znovu. Poslal médiím disketu, kterou policie vystopovala k luteránskému kostelu, kde pracoval. Vyšetřovatelé pak získali vzorek DNA jeho dcery z lékařského vyšetření a srovnáním zjistili shodu s genetickým materiálem nalezeným na místech činů. V roce 2005 byl Dennis Rader zatčen a odsouzen k deseti po sobě jdoucím doživotním trestům, což znamená minimálně 175 let za mřížemi. Přesto existují podezření, že mohl mít na svědomí více vražd, než se podařilo prokázat, a vyšetřování těchto možností pokračuje i dnes.

Pro Kerri i celou rodinu bylo odhalení otcových činů zničující. Museli se vyrovnat s tím, že muž, kterého znali jako laskavého otce a manžela, byl ve skutečnosti jedním z nejbrutálnějších vrahů v americké historii. Kerri se dlouho stranila médií, soustředila se na rodinu a vedení ženského křesťanského společenství. Přesto čelila nenávistným zprávám a výhrůžkám. Dnes se snaží pomáhat obětem trestných činů a spolupracuje s policií, když se zkoumá, zda její otec neměl na svědomí další vraždy. Sama říká, že většinu dní se snaží na něj nemyslet, odpočívá u televize a hraje si se svým psem. Je prostě sama sebou. Dennis Rader zůstává ve vězení, kde si odpykává své doživotní tresty a čeká na konec života za mřížemi.

