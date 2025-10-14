Vrchní soud potvrdil účetní za zneužití peněz obce Jindřichov trest 6,5 roku
14. 10. 2025 – 14:55 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Za zpronevěru téměř 24 milionů korun z konta obecního úřadu v Jindřichově na Šumpersku si účetní Jana Baslerová pravomocně odpyká ve vězení 6,5 roku.
Rozhodl o tom dnes Vrchní soud v Olomouci, zamítl tak odvolání obžalované. Účetní sice přiznala vinu, podala však odvolání proti výroku o trestu a náhradě škody. Soud ženě také potvrdil pětiletý zákaz činnosti a nařídil, aby veškerou škodu obci uhradila.
V případu byl souzen také její syn Ondřej, kterého soud potrestal za spolupachatelství v části případů dvouletým podmíněným trestem s tříletou zkušební dobou. V jeho případě byl už rozsudek pravomocný.
Vrchní soud odvolání obžalované odmítl jako nedůvodné. "Podle vrchního soudu soud prvního stupně správně rozhodl o trestu a uložil obžalované přiměřený trest odnětí svobody ve výměře 6,5 let, přičemž správně přihlédl jak k polehčujícím okolnostem jako je prohlášení viny a dosavadní bezúhonnost, tak k přitěžujícím okolnostem jako je výše způsobené škody, závažný charakter trestné činnosti, dlouhodobost a sofistikovanost," řekl ČTK mluvčí soudu Stanislav Cik.
Osmapadesátiletá žena podle rozsudku peníze deset let svévolně vybírala z bankomatů, celková škoda se přibližuje ročnímu rozpočtu obce. Využila přitom svého postavení, které si za léta působení na úřadě vybudovala. "Soud prvního stupně také správně zavázal obžalovanou k náhradě škody ve výši 21,8 milionu korun, tedy v rozsahu způsobené škody u nepromlčených nároků. Celková škoda způsobená obžalovanou dosahovala téměř 24 milionů korun," doplnil Cik.
Peníze podle spisu žena vybírala z konta úřadu pro svou potřebu od 11. ledna 2011 do 2. května 2021. Obžaloba čítá více než tisíc bodů v podobě jednotlivých výběrů, žena měsíčně takto ke svému platu získala dalších v průměru 200.000 korun. Kam peníze zmizely, se nedohledalo, měla však několik bankovních účtů i drahá vozidla, jezdila na zahraniční dovolené.
Žena vinu přiznala, kromě trestu však napadala i otázku náhrady škody. Její obhájce u soudu navrhoval, aby byla škoda vyloučena do občanskoprávního řízení, kde by měla být projednána otázka promlčení i spoluzodpovědnosti obce. Poukázal na to, že za tu dobu se vystřídali v obci tři starostové a nikdo peníze po celou dobu nepostrádal, ročně šlo i o dva miliony korun. Soudce to však již dříve odmítl s tím, že nedbalost na straně starostů nemůže být srovnávána s počínáním pachatele.
Na případ se přišlo poté, co nové vedení v roce 2020 upozornilo na nesrovnalosti v auditu, následovala kontrola krajského úřadu a trestní oznámení. Baslerová dostala výpověď, proti propuštění se pak tři roky bránila u soudu. Právní zástupce poškozené obce Jaroslav Brož již dříve uvedl, že v civilním řízení podal žalobu i na tři bývalé starosty a auditory, kteří měli účetnictví kontrolovat.