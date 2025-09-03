Zapnutý mikrofon zachytil rozhovor Putina a Sia o vědě a nesmrtelnosti
3. 9. 2025 – 18:46 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Neztlumený mikrofon dnes zachytil soukromý rozhovor ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho čínského protějšku Si Ťin-pchinga, kteří si povídali o nejnovějších pokrocích biotechnologií, transplantacích orgánů a možnosti, že by se lidé mohli dožívat 150 let - anebo být nesmrtelní.
Konverzace, která zřejmě nebyla určená široké veřejnosti, unikla během dnešní vojenské přehlídky v Pekingu k 80. výročí konce druhé světové války, napsala agentura Reuters.
Rozhovor se odehrál ve chvíli, kdy Putin a Si kráčeli společně se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem v čele delegace více než dvou desítek zahraničních představitelů, kteří přijeli do Pekingu. Čínská státní televize CCTV poskytla livestream médiím včetně agentury Reuters či AP. Čínská správa radiokomunikací uvedla, že přenos se on-line dočkal 1,9 miliardy zhlédnutí a v televizi ho vidělo více než 400 milionů diváků.
Všichni tak mohli zaslechnout, jak cestou na pódium na náměstí Tchien-an-men Putinův tlumočník čínsky říká: "Biotechnologie se neustále vyvíjí." A po krátké pauze dodal: "Lidské orgány se dají neustále transplantovat. Čím déle žijete, tím se stáváte mladším, a můžete dokonce dosáhnout nesmrtelnosti."
Si Ťin-pching, který v tu chvíli nebyl vidět na kameře, čínsky odpověděl: "Někteří předpovídají, že v tomto století se lidé možná budou dožívat 150 let." Kim Čong-un se usmíval a díval se směrem k Putinovi a Siovi, ale nebylo jasné, jestli mu byla jejich konverzace překládána.
Putinova slova v ruštině nebyla na záznamu CCTV zřetelně slyšet, dodal Reuters s tím, že Putin později potvrdil, že se s čínským prezidentem o této záležitosti bavili.
"Myslím, že když jsme šli na přehlídku, tak o tom předseda (Si Ťin-pching) mluvil," řekl Putin novinářům v Pekingu, kteří se ho ptali na uniklou konverzaci. "Moderní prostředky zlepšování zdraví, lékařské prostředky a dokonce i chirurgické zákroky spojené s nahrazováním orgánů dávají lidstvu naději, že aktivní život bude pokračovat jinak než v současnosti," dodal ruský prezident.
Čínské ministerstvo zahraničí ani CCTV zatím na žádost agentury Reuters o komentář nereagovaly.