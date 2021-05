Zahrádky restaurací otevřou 17. května, první stupně škol se vrátí k běžné výuce

Od 17. května se otevřou restaurační zahrádky. První stupeň škol také přejde na plně prezenční výuku. A bude možné pořádat kulturní akce venku s účastní 700 diváků.

Podmínkou je očkování nebo test

Restaurační zahrádky se budou moci podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka otevřít od 17. května. U stolu budou smět sedět nejvýše čtyři lidé, pokud to nebudou členové jedné domácnosti. Hosté se budou muset prokázat testem, očkováním nebo proděláním nemoci covid-19. O rozhodnutí vlády informoval Havlíček na twitteru.

Mezi stoly budou muset být podle Havlíčka rozestupy alespoň 1,5 metru, stejná vzdálenost by měla být i od kolemjdoucích, pokud zahrádka není jiným způsobem oddělena například od chodníku. Jinak kapacita zahrádek omezena nebude. „Podmínkou je, aby zákazník byl očkován nebo testován na bázi PCR/POC testů, příp. samotestů nebo prodělal covid-19,“ uvedl Havlíček. Na tiskové konferenci doplnil, že host si bude moci přinést svou vlastní testovací sadu a použít ji na místě. Testy se musejí lidé už nyní prokazovat například ve službách, jako jsou kadeřnictví, kosmetika, manikúra či masáž.

Vláda plánovala, že provoz venkovních prostor stravovacích zařízení uvolní, až počet nakažených koronavirem klesne za sedm dní pod 75 na 100 000 obyvatel. V ČR je k dnešku 101 potvrzených případů nemoci covid-19 na 100 000 lidí.

Restauratér a garant projektu Moje restaurace za Asociaci malých a středních podniků a živnostníků Luboš Kastner minulý týden ČTK řekl, že zavedení podmínky testů u hostů zahrádek nedoporučuje, kontrola podle něj není proveditelná. Zároveň upozornil, že za běžného stavu zahrádka představuje 20 až 30 procent dodatečných tržeb, někomu se tak ani nevyplatí ji otevřít. Je tedy potřeba, aby provozovatelé gastronomických podniků měli nadále možnost čerpat vládní kompenzace.

Restaurace, bary a kavárny musely loni na jaře zavřít od 14. března. Hosty mohly pustit na zahrádky od 11. května. Provoz vnitřních prostor vláda povolila od 25. května. Další nucené uzavření nastalo od 14. října, trvalo do 2. prosince. Následně ale platila pro gastronomická zařízení výrazná omezení kapacity i otevírací doby. Stravovací podniky jsou znovu uzavřené od 18. prosince. Občerstvení mohou prodávat jen přes výdejní okénka či rozvoz.

Očkování brzy pro všechny?

Příští týden se otevře registrace k očkování proti covidu-19 pro lidi ve věku 40 až 44 let. Poté bude zřejmě už pro všechny starší 16 let, řekl dnes po jednání vlády ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Již dříve premiér Andrej Babiš avizoval, že možnost pro všechny zájemce o očkování by měla být od 1. června.

Arenberger v pátek uvedl, že skupiny po pěti ročnících se hlásí vždy po týdnu hlavně proto, aby nebyl zahlcen počítačový systém, který registrace přes webové stránky ministerstva řídí. Armádní specialisté, kteří ho spravují, ho ale ujistili, že systém to zvládne. „Tento důvod tak odpadá. Potom už otevřeme očkování té velké skupině nad 16 let,“ řekl ministr.

S očkováním mladších je podle ministra nutné počkat, až bude pro ně vakcína schválena. První bude zřejmě dostupná pro mládež ve věku 12 až 16 let. „Dovedu si představit, že už o prázdninách se můžeme do této situace dostat a že bude možnost očkovat i tuto věkovou kategorii,“ dodal Arenberger.

Od dnešní půlnoci se mohou registrovat lidé nad 45 let, kterých žije v Česku více než 839 000. Zhruba každý šestý v tomto věku je již očkovaný aspoň jednou dávkou jako příslušník některé z prioritních skupin, například jako zdravotník, zaměstnanec školy nebo chronický pacient. Asi 67 500 z nich má dokončené očkování dvěma dávkami.

Žáci se vrací do škol

První stupeň základních škol přejde od 17. května na plně prezenční výuku bez rotací, děti tak budou mít normální režim výuky. Pro žáky druhého stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií to bude platit v šesti krajích a v Praze, kde to epidemie koronaviru dovoluje. Informoval o tom po jednání vlády ministr školství Robert Plaga. Od 24. května, pokud to vývoj epidemie dovolí, skončí rotační vyučování i na druhém stupni základních škol v celém Česku. Všude začne i teoretická výuka na středních školách bez střídání.

Příští týden se bez rotací začnou učit starší školáci v krajích s lepší epidemickou situací, a to v Královéhradeckém, Karlovarském, Plzeňském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a také v Praze.

Do škol v přírodě budou moct žáci vyjet od 31. května, potvrdil po jednání vlády dřívější informace ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Podmínky zatím nepřiblížil.

Premiér Andrej Babiš minulý týden uvedl, že bude žádat obnovení běžné výuky ve školách včetně středních od příštího pondělí. Poradní Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) dnes uvedla, že souhlasí s tím, že by se mohla rotační výuka, tedy týden ve škole a týden z domova, ukončit pro ty skupiny dětí, které mají za sebou nejméně dva týdny v rotačním režimu. Podmínkou má být také testování antigenními testy dvakrát týdně nebo PCR testem jednou za dva týdny. V současné době se ve školách testuje jen jednou týdně, důvodem je hlavně nedostatek antigenních testů, protože se nepodařilo dokončit tendr na další, a bylo třeba zakázku vypsat znovu.

Odborná skupina se dnes také usnesla, že rotační výuka by neměla končit v krajích, kde je počet nových případů covidu vyšší než 100 na 100 000 obyvatel za sedm dní a reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších lidí, kteří se nakazí od jednoho pozitivně testovaného, se tam dlouhodobě nedrží pod hodnotou jedna.

Podmínka stovky případů by tak zatím vylučovala otevřít v běžném režimu školy na Vysočině, v Moravskoslezském, Zlínském, Jihočeském a Ústeckém kraji. Reprodukční číslo bylo v minulých dnech nad hodnotou jedna v Karlovarském kraji, kde se objevilo větší ohnisko. Do středních škol by se studenti měli podle expertů vrátit nejdříve na rotační výuku.

Školy v Česku se kvůli epidemii zavřely 1. března, výuku na dálku měla většina už řadu týdnů předtím. Prezenčně byly možné individuální konzultace. Od 12. dubna se otevřely školky pro děti zdravotníků a dalších profesí a pro předškoláky. Žáci prvního stupně základních škol se začali střídat po týdnech v rotační výuce. Bez ní se učí školáci z malých škol do 75 dětí a žáci speciálních škol. Od 19. dubna měli žáci druhého stupně a středních škol možnost skupinových konzultací v počtu do šesti dětí. V pondělí 26. dubna se pak obnovila praktická výuka ve středních školách a v posledních ročnících vysokých škol. Minulý týden vláda rozhodla, že ode dneška se do základních škol vrátí děti v rotační formě v celém Česku.

Povinné je testování na covid-19 na nižším stupni základních škol jednou týdně, na druhém stupni dvakrát týdně. Netestuje se v plně otevřených mateřských školách. V mateřských školách se nikde nemusí nosit ani roušky či respirátory, které jsou jinak ve vyšších stupních škol rovněž povinné.

Kulturní akce

Od pondělí 17. května bude možné pořádat kulturní akce venku s maximální účastí 700 sedících diváků. Podmínkou bude buď absolvování testu, odstup nejméně 14 dnů od očkování, nebo maximálně 90 dnů od prodělání nemoci covid-19. Podmínkou bude také stále ochrana dýchacích cest. Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek. Kulturní akce, které se konají v uzavřených prostorách, vláda zřejmě povolí o týden později.

Podle Zaorálka se nepovedlo oproti původní dohodě s resortem zdravotnictví prosadit možnost pořádat od stejného data i kulturní akce uvnitř. Vláda ale podle něj přijala usnesení v tom smyslu, že pokud bude pokračovat příznivý trend a během dalšího týdne se docílí vývoje 75 nově nakažených na 100 000 obyvatel za týden, tak s účinností od 24. května bude možné pořádat i kulturní akce uvnitř.

Podmínkou bude maximální obsazení 50 procent kapacity míst k sezení a nejvíce 500 lidí uvnitř a 1000 lidí venku a opět buď očkování, test, nebo odstup od prodělané nemoci ne delší než 90 dní.

Ministerstvo kultury dnes také představilo své balíčky pro obnovení kulturního života. Dnes zmíněná rozvolnění platná od 17. května, případně od 24. května spadají do balíčku s číslem tři. Pro oba termíny platí, že prostor, kde se akce koná, bude rozdělen na dva sektory. Od 17. května nebude možné konzumovat jídlo a pití na akcích, které budou v té době povolené, od 24. května by konzumace měla odpovídat pravidlům, která budou v té době platit pro stravovací služby.

V balíčku číslo čtyři ministerstvo kultury navrhuje od 14. června při incidenci 75 nakažených týdně na 100 000 lidí akce s maximální účastí 2000 lidí venku a 1000 uvnitř s tím, že kapacita venku je neomezená, vnitřní by mohla být stále jen padesátiprocentní. Stále by diváci měli mít ochranu dýchacích cest. Od 1. července a s incidencí 50 nakažených na 100 000 lidí by se mohlo venkovní akce zúčastnit až 5000 lidí, uvnitř 2000. Od téhož data by měla přestat platit povinnost evidence návštěvníků.

Bez omezení kapacity by se kulturní akce mohly konat až od 1. září s tím, že podle vývoje epidemické situace by se mohly akce omezit na lokální úrovni.