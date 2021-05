Nejmíň pozitivních od konce srpna. Otevírají se obchody, děti se vrací do škol

Laboratoře v Česku v neděli potvrdily 381 nových případů onemocnění covid-19. Byl to nejnižší denní přírůstek od konce srpna, v mezitýdenním srovnání je to zhruba o 130 méně. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví. Víkendové přírůstky bývají nižší, méně se totiž testuje.

K zvládnutí epidemie má mimo jiné přispět očkování proti koronaviru. V Česku bylo dosud podáno 3 654 376 dávek vakcíny proti covidu-19, plně očkováno je 1, 058 milionu lidí. V sobotu zdravotníci očkovali přes 30 000 a v neděli téměř 25 000 lidí. Je to výrazně méně než v předchozích třech rekordních dnech, ale proti minulým víkendovým dnům počet očkovaných stoupl. O volných dnech se očkuje méně, podobné je to s testováním. Počty nedělních testů ministerstvo zatím nezveřejnilo.

Vláda restrikce uvolňuje na základě šesti balíčků. Řídí se počtem nakažených koronavirem za sedm dní na 100 000 obyvatel, aktuální počet zveřejní ministerstvo později. Další možné úpravy covidových opatření dnes probere vláda. Ministři by se mohli mimo jiné zabývat záměrem premiéra Andreje Babiše na zrušení rotační výuky od 17. května. Premiér na svém twitteru v neděli také uvedl, že by vládní rada pro zdravotní rizika měla rozhodnout o otevření registrací k očkování proti koronaviru pro věkovou skupinu 45 až 49 let od dnešní půlnoci.

Rotační výuka pro druhý stupeň

Základní školy v sedmi krajích dnes zahájily rotační výuku na druhém stupni. Kvůli epidemii nového koronaviru se starší žáci v těchto regionech dosud museli vzdělávat doma. Ve stejných sedmi krajích se dneškem také otvírají mateřské školy pro všechny děti. V celém Česku se navíc obnovuje i klinická a praktická výuka všech ročníků vysokých škol.

Rotační výuka, při které jsou žáci týden ve škole a další týden se učí doma, funguje od začátku minulého týdne na druhém stupni základních škol v Praze a šesti krajích. Ode dneška se k nim přidají školy v Ústeckém a Jihočeském kraji, na Vysočině a na celé Moravě včetně Slezska.

Nejvíce vláda minulý týden váhala s rotační výukou na Vysočině, ve Zlínském a Jihočeském kraji, tedy v regionech s horší epidemickou situací. Ministři zvažovali, že by tam v některých okresech zůstaly druhé stupně ZŠ zavřené. Nakonec ale vláda ve čtvrtek rozhodla, že se tyto tři kraje přidají ke střídavé výuce celé. Ministři uznali, že okresy jsou malé jednotky a mobilitu významně nezvýší.

Ve stejných sedmi krajích, kde dnes začíná rotační výuka na druhém stupni základních škol, se otvírají mateřské školy pro všechny děti. Dosud tam mohli do mateřinek chodit jen předškoláci a děti rodičů vybraných profesí, například zdravotníků.

Změna ode dneška čeká i na vysokoškoláky v celém Česku. Obnovuje se pro ně klinická a praktická výuka ve všech ročnících. Dosud byla praktická výuka možná pouze v posledním ročníku.

Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek ve Sněmovně uvedl, že chce, aby od poloviny května chodili všichni žáci do škol bez střídání tříd po týdnu. Kromě základních škol by se to mělo týkat škol středních. Jejich studenti se dosud učí na dálku s výjimkou praktické výuky.

Kdy by se mohli do lavic vrátit středoškoláci i k teoretické výuce, není zatím jasné. Mluvčí ministerstva školství koncem dubna uvedla, že by se tak mělo stát nejpozději při výskytu 75 nově nakažených covidem na 100 000 obyvatel za sedm dní.

Otevřené obchody

Ode dneška se v celém Česku opět otevřou všechny zbývající obchody a některé další provozovny služeb, které byly dosud uzavřené kvůli epidemii nemoci covid-19. Kromě maloobchodu se mohou otevřít třeba opravny obuvi, autobazary, autosalony, lanovky, solária, hodinářství, zlatnictví či truhlářství nebo cestovní kanceláře.

Zmírňují se také pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest venku. Ode dneška je bude nutné nosit ve venkovních prostorách jen při setkání dvou a více osob vzdálených od sebe méně než dva metry, pokud nejde o členy jedné domácnosti.

Z maloobchodních prodejen dosud mohly mít otevřeno jen vybrané obchody jako potraviny, lékárny, drogerie, optiky, obchody s dětským oblečení a obuví nebo květinářství. Z provozoven služeb mohly fungovat například zámečnictví, čistírny nebo autoservisy, k nimž se předchozí pondělí po nuceném uzavření na několik měsíců přidaly manikúry a pedikúry, kadeřnictví a kosmetické či masážní salony.

Dnes se otevřou i muzea, galerie a památky ve zbylých krajích, kde dosud nebyly přístupné veřejnosti. První výraznější rozvolňování v kultuře by podle Arenbergera mohlo nastat od 24. května. Ministr kultury Lubomír Zaorálek dříve uvedl, že venkovní akce s účastí až 700 sedících diváků a vnitřní akce s účastí až 400 diváků by se mohly konat už od 17. května, pokud to dnes schválí vláda.