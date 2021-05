Prezident Zeman měl o vrbětickém útoku vědět už od 7. dubna

Prezident Miloš Zeman se měl dozvědět už 7. dubna o účasti ruských tajných služeb na vrbětickém výbuchu - tedy více než týden předtím, než sám pak veřejně tvrdil. Informoval o tom dnes Deník N.

Informaci o zapojení ruské vojenské rozvědky GRU musel mít i bývalý šéf analytiky BIS Jiří Rom. Ten na Hradě pracuje od minulého roku.

Týden vyčkávání

Poté, co premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček informovali veřejnost o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích, prezident s vyjádřením vyčkával týden. Údajně potřeboval dost času, aby se s případem mohl podrobněji seznámit.

V rozhovoru pro TV Prima pak řekl, že se „s touhle kauzou setkal poprvé“ a že „týden není žádná dlouhá doba“. A na dotaz moderátorky Terezy Tománkové, kdy se poprvé informaci o Vrběticích dozvěděl, neodpověděl tak úplně přímo: „Tak od těchto dvou lidí (Babiš, Hamáček), jak jsem řekl ve svém projevu, jsem se dozvěděl v sobotu.“

Bezpečnostní informační služba utajenou informaci odeslala na Hrad 10 dnů před vystoupením Babiše a Hamáčka, tedy 7. dubna - po konci jednání výboru pro zpravodajskou činnost, kde informace o kauze dostali vybraní členové vlády a tajné služby.

Dva zdroje z výboru pro zpravodajskou činnost potvrdily Deníku N, že prezident byl o celé kauze informován předem. Dva lidé ze sněmovní komise pro kontrolu BIS také Deník N informovali, že takto jim události představil i ředitel tajné služby Michal Koudelka. „Je to tak, zpráva na Hrad odešla 7. dubna. Prezident byl informován více než dva týdny před tím, než se sám vyjádřil,“ odpověděl jeden ze zdrojů.

Deník N se ptal také Bezpečnostní informační služby. Mluvčí BIS Ladislav Šticha na dotaz, kdy zpráva na Hrad odešla a jestli to bylo 7. dubna, odpověděl: „Ve stejný den jako ostatním zákonným adresátům.“ Právě ti se informaci dozvěděli už 7. dubna na výboru pro zpravodajskou činnost. Tuto informaci publikoval také týdeník Respekt, který napsal, že BIS odeslala tajnou zprávu na Hrad po jednání s vybranými zástupci vlády: „Následně informovala BIS o podílu ruských agentů na atentátu některé spřátelené tajné služby a šéf BIS poslal také zprávu prezidentu Miloši Zemanovi.“

Zároveň také bývalý šéf analytiky BIS Jiří Rom musel vědět o účasti GRU na explozích ve Vrběticích. Rom minulý rok přišel na Hrad z kontrarozvědky. Pracuje tu jako zástupce ředitele bezpečnostního odboru.

BIS některé informace o Vrběticích měla už minulý rok, pracovala na nich společně s Národní centrálou proti organizovanému zločinu. Ta případ prošetřuje. Obličeje agentů GRU, kteří se pokusili zabít bývalého agenta Skripala v anglickém Salisbury, byly známé už od roku 2018. Česko mělo jejich falešné pasy od roku 2014. Rom nesmí o informacích, které získal během působení v BIS, mluvit, aniž byl zproštěn mlčenlivosti.

Hrad měl podle informací Seznam Zpráv pomáhat také s přípravou chystané cesty do Moskvy vicepremiérovi Janu Hamáčkovi. Seznam Zprávy uvedly, že jim to potvrdil šéf zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák. Pomoc se měla týkat uspořádání rusko-amerického summitu v Praze. V Radiožurnálu ale Jindrák později popřel, že by se na přípravě cesty Hrad podílel. Podle něj jde o „posunutí“ informací a jeho kancelář pouze reagovala na Hamáčkův tweet, kde se o možnosti uspořádání summitu zmiňoval. Seznam Zprávy v reakci na toto tvrzení zveřejnily na svém webu nahrávku a přepis telefonického rozhovoru s Jindrákem.