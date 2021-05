Venku 700 lidí, uvnitř 400. Podle Zaorálka by se mohly větší akce konat od 17. května

Od pondělí 10. května se otevřou muzea, galerie a památky i ve zbylých krajích České republiky, kde dosud nebyly přístupné veřejnosti. Na tiskové konferenci po jednání vlády to včera řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger.

První výraznější rozvolňování v kultuře by podle něj mohlo nastat od 24. května. Po večerním setkání se zástupci kulturních organizací ministr kultury Lubomír Zaorálek ČTK sdělil, že venkovní akce s účastí až 700 sedících diváků a vnitřní akce s účastí až 400 diváků by se mohly konat už od 17. května. „Pokud to v pondělí schválí vláda,“ doplnil.

V týdnu od 24. května se pak podle Zaorálka zvýší až na 1000 diváků účast na venkovních akcích a až 500 na vnitřních, vždy při kapacitě 50 procent. „Vše samozřejmě za přísných hygienických pravidel s použitím antigenních/PCR testů, s ochranou dýchacích cest a podobně,“ uvedl.

„Na dnešním jednání s náměstkyní ministra zdravotnictví a hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou a jejím týmem jsme se tak konečně dohodli na základních parametrech plánu rozvolnění pro kulturu pro následující týdny a měsíce až do září,“ uvedl Zaorálek. Během příštích tří dnů se parametry rozvolnění podle něj dokončí a v pondělí ministerstvo kultury plán rozvolnění zveřejní.

„Dnešní jednání, kterého se osobně zúčastnil ministr kultury i hlavní hygienička, končí optimisticky - konkrétně a věcně jsme se dohodli na řešení pro jednotlivé balíčky s výhledem do začátku příští sezony. Vše ještě proberou epidemiologové a předpokládám, že vláda v pondělí rozhodne o spuštění prvních akcí,“ sdělil po setkání ČTK ředitel Národního divadla Jan Burian.

Pro rozvolňování opatření v kultuře přišlo s vlastními harmonogramy ministerstvo kultury i ministerstvo zdravotnictví, výrazně se lišily. Ministerstvo zdravotnictví navrhovalo mnohem přísnější podmínky, proti nimž ministr Zaorálek v minulých dnech ostře protestoval.

Pilotním projektem, který by mohl ukázat cestu, jak začít pořádat kulturní akce s účastí publika, bude koncert České filharmonie 10. května. Přední české hudební těleso získá díky sponzorovi PCR testy, jimiž se účastníci koncertu otestují.

Akce se bude konat za přísných předem daných hygienických podmínek a jen pro omezený počet diváků. Arenberger dříve uvedl, že pilotní projekty počítají nejen s testováním diváků, ale i s jejich sledováním po určitou dobu po akci.