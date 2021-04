Večírek na střeše Arcibiskupského paláce řeší policie. Byl tu Dukův sekretář i velitel Hradní stráže

Policie prověřuje večírek, který se konal v úterý na střeše Arcibiskupského paláce na pražském Hradčanském náměstí. Upozornil na něj Blesk.

Akce se účastnil například majitel společnosti Pražské Benátky Zdeněk Bergman, vedoucí sekretariátu kardinála Dominika Duky Vojtěch Mátl, vedoucí Útvaru pro ochranu prezidenta ČR Martin Baláž či velitel Hradní stráže Jaroslav Ackermann.

Podle Deníku N bylo s Balážem zahájeno kárné řízení, to čeká také Ackermanna. Pořádání podobných akcí je nyní kvůli epidemii koronaviru zakázané. Na fotografiích Blesku navíc nemají účastníci večírku roušky ani respirátory.

„O události, která se stala v úterý večer na Hradčanském náměstí, jsme se dozvěděli dnes z médií. Věc již prověřujeme. V případě zjištění podezření na nerespektování vládních nařízení vše oznámíme příslušnému správnímu orgánu k dořešení,“ řekl serveru iRozhlas.cz pražský policejní mluvčí Jan Rybanský. Ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová o akci nevěděla, pokud ale dostane podnět, zahájí hygienici správní řízení.

Podle Blesku večírek trval nejméně od 17:30 asi do jedné ráno. Bergman tvrdí, že šlo o pracovní setkání. Dukův mediální poradce Romuald Štěpán Rob Deníku N řekl, že akce souvisela s plánovaným festivalem Navalis, který pořádá právě Bergmanem založená společnost Svatojánský spolek. To ale popírá předseda spolku Vojtěch Pokorný. „Jsem předseda spolku, který to pořádá, tak asi těžko,“ řekl serveru.

O den dříve slavil kardinál Duka 78. narozeniny. Podle Bergmana se ale Duka večírku neúčastnil. Arcibiskupství se k záležitosti odmítlo vyjádřit.

Také Baláž tvrdí, že byl na pracovním setkání. Kárné řízení s ním ale bylo zahájeno kvůli tomu, že na snímcích Blesku nemá nasazenou roušku či respirátor. „Důvod a okolnosti účasti pana ředitele Baláže v sídle pražského arcibiskupství nebudeme komentovat. Služební funkcionář ale zahájil kázeňské řízení pro podezření ze spáchání přestupku, a to na základě zveřejněných fotografii, kde se pan plk. Baláž pohybuje na veřejnosti bez ochranného prostředku dýchacích cest,“ řekla Deníku N mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová. Prezident Miloš Zeman se podle mluvčího Jiřího Ovčáčka touto záležitostí nezabývá.

„Důvod a okolnosti návštěvy velitele Hradní stráže plukovníka Jaroslava Ackermanna v Arcibiskupském paláci nebudeme komentovat. Služební orgán s velitelem Hradní stáže zahájí kázeňské řízení pro podezření ze spáchání přestupku,“ řekl Blesku mluvčí hradní stráže Jiří Havel.

Podobnou záležitost řešila policie po lednovém večírku v Teplicích. V tamním hotelu Prince de Ligne slavil narozeniny podnikatel a bývalý vlivný politik ČSSD Petr Benda. Oslavy se účastnil mimo jiné liberecký krajský policejní ředitel Vladislav Husák, kterého kvůli tomu policejní prezident Jan Švejdar odvolal z funkce. Na oslavě byli také bývalý premiér Jiří Paroubek, šéfe Národní sportovní agentury Milan Hnilička či místopředseda Rady České televize Jiří Šlégr.