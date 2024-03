Zahájení osvětové akce ČESKO BĚŽÍ MODŘE

Česko Běží Modře představuje nové pojetí osvětové akce u příležitosti Světového dne zvýšení povědomí o autismu v České republice. Akce je pořádána formou zážitkového charitativního běhu, který společnost EVENT media s.r.o. (organizátor akce) koncipovala v modré barvě, symbolizující komunikaci, jednu ze zásadních bariér vzájemného porozumění lidí na spektru autismu s okolím.

Na výraz respektu a přijetí lidí na spektru autismu jsou v noci z 2. na 3. dubna významné světové objekty nasvíceny modře, lidé nosí modré prvky oblečení, pořádají různé akce vzdělávacího, benefičního i kulturního charakteru. Charitativní běh představuje vyjádření morální i hmatatelné podpory ve formě výtěžku ze startovného, který v plné výši pomůže lidem na spektru autismu a jejich rodinám prostřednictvím organizace Za sklem o.s.

„Běh přináší všem účastníků, bez rozdílu zlepšení fyzického i duševního zdraví a současně osvětu veřejnosti“, říká Martin Koukal, mistr světa v klasickém lyžování a ambasador akce Česko Běží Modře.

„Význam akcí podporujících fyzické a duševní zdraví lidí na spektru autismu je zásadní pro jejich rozvoj, eliminaci nadměrného stresu a možnost uplatnění v běžném životě. Vlivem jinakého nastavení vnímání, porozumění a komunikace čelí permanentně výzvám téměř ve všech běžných životních situacích, které okolí zvládá bezděčně“ dodává předsedkyně neziskové organizace Za sklem o. s. Marta Pečeňová.

2. dubna na Letné proběhne křest českého vydání knihy britského pedagoga na spektru autismu Pete Wharmbyho ATYPICKÝ na téma „Jak svět není stvořen pro autistické lidi a co bychom s tím mohli my všichni dělat.“ Doprovodný program nabídne veřejnosti možnost vyzkoušet si jinakost vnímání reality „očima“ lidí na spektru autismu, a to prostřednictvím 3D brýlí – Simulátoru autismu. Představeny budou pomůcky, edukační materiály, odborná i populární literatura, současně bude zájemcům přiblížen obsah a význam Komunikačního souboru, Průkazu osoby s PAS i možnosti včasné diagnostiky, práce speciálních pedagogů a sociálních pracovníků.

Akce probíhá v dubnu u příležitosti Světového dne zvýšení povědomí o autismu. Startuje v úterý 2. 4. 2024 v Praze na Letné, končí 28. 4. 2024 ve Zlíně na náměstí Míru.

Záštitu nad akcí převzal v Praze Magistrát hlavního města Prahy, ve Zlíně Zlínský kraj a Magistrát města Zlín.

Akci podporují Anička Slováčková, Josef Vágner, David Uličník a mnoho dalších významných osobností.