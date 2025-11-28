Žádné loučení! Hvězda Ulice potvrzuje: Namísto vyhazovu velký návrat
28. 11. 2025 – 13:00 | Magazín | Jiří Rilke
S drbnou Nyklovou se prý ještě ani omylem loučit nemáme.
Populární herečka Jaroslava Obermaierová, kterou diváci nekonečného seriálu Ulice znají především jako bábu Nyklovou, dělala před časem mediální vlny, když prohlašovala, že se jí produkce seriálu potichu zbavila a nikdo jí o tom nic neřekl.
Obermaierová byla přesvědčena, že dostala nevyřčený vyhazov a že za vším stojí její politické preference. Herečka totiž odhodlaně podporuje komunisty.
„To víte, že to tak je, že mě už nechtějí kvůli mým politickým názorům. Vždyť já už jsem ten poslední rok na natáčení seriálu Ulice byla už jen párkrát, protože už to vřelo,“ stěžovala si před časem pro eXtra.cz.
Proti podobným prohlášením se pak ohradila i produkce, která zároveň popřela, že by bylo v plánu Obermaierovou vystrnadit ze seriálu: „S paní Jaroslavou jsme před pár týdny uzavřeli hereckou smlouvu na další rok. Proto nás trochu překvapilo její aktuální vyjádření,“ uvedla PR mluvčí seriálu.
Nyní už to ale vypadá, že se situace uklidnila. Obermaierová, která dorazila na křest nového klipu Sámera Issy, už se po dotazu na účast v Ulici vyjádřila o poznání smířlivěji: „Tam prostě nastala situace, že nabírali nové lidi, takže nebyl úplně prostor a ono taky je to těžké. Já už jsem tam byla třikrát vdaná, takže co se mnou,“ smála se.
„Ale jo, ještě tam bude určitě nějaký rodinný příběh,“ potvrdila návrat.
I kdyby ji ale doopravdy vyhodili, stejně by se prý nenudila: „No tak já nevím, většina lidí v osmdesáti letech je doma. Já se nezastavím, pes, kočky, ptáky krmím, syn je nemocný, vařím, peru... já nevím, co dřív,“ svěřila se.
Jak moc velkým nadšením z jejího avizovaného návratu tryskají kolegové, kteří se nechali slyšet, že od doby, co mluví pořád jen o politice, není s Jaroslavou úplně snadné vyjít, nevíme.
Je ale samozřejmě možné, že si herečka jejich konstruktivní kritiku vezme k srdci, sundá při politických debatách trochu nohu z plynu a všichni budou zase spokojení.