Rychlovka, která už desítky let vzdoruje konkurenci a trendům zdravé výživy

Byly čtyři roky po válce a Berlíňané mohli poprvé ochutnat specialitu rychlého občerstvení, která se měla stát německým fenoménem. Dodnes currywurst statečně vzdoruje všem trendům kulinářství i zdravé výživy.

Je to proto, že si tuto pikantní specialitu může cenově dovolit každý? Anebo je to proto, že pochází z doby, kdy to s Německem vypadalo špatně a klobása se speciální omáčkou se stala tak trochu symbolem naděje, že bude líp? Anebo prostě a jednoduše proto, že společně s pořádnou porcí hranolků dokáže currywurst na rozdíl od většiny svých konkurentů z nepřeberného zástupu rychlého občerstvení opravdu zasytit?

Ať tak či onak, 4. září 1949 podávala majitelka stánku s občerstvením na berlínské Kantstrasse Herta Heuwerová svým zákazníkům první currywurst. Nic moc kulinářsky složitého to nebylo a není: Grilovaná klobása nakrájená na kolečka a zalitá speciální karí omáčkou, případně kečupem a posypaná karí směsí koření, které se především díky přítomnosti britských vojsk stalo v té době poměrně dostupnou surovinou. Jak zákazníkům chutnalo, se neví, ale zřejmě si nestěžovali.

Legend o vzniku klobásy je několik, ta berlínská je ale zřejmě nejpravděpodobnější, i když pár nesrovnalostí se v ní přece jen najde. Podle vzpomínek Heuwerové v den, kdy poprvé umíchala omáčku na klobásu, lilo jako z konve, ale podle meteorologických záznamů nespadla 4. září 1949 ani kapka.

Heuwerová se také téměř nezmínila o muži, který podle jiných pramenů sehrál v celé věci významnou roli: Řezník Max Brückner založil po válce podnik v berlínské čtvrti Špandava (Spandau) a vytvořil klobásu držící pohromadě bez střívka, kterých byl v té době nedostatek. Ta pravá kombinace je tedy omáčka od vyučené obchodnice a švadleny Heuwerové a klobásky od Brücknera. Kvalitativní normy na ten správný currywurst byly stanoveny v roce 1951 a Heuwerová získala ochrannou známku na svou omáčku pod názvem „Chillup“, což je kombinace „chilli“ a „kečupu“.

Herta Heuwerová brzy měla v Berlíně několik stánků s občerstvením, ale až do své smrti v roce 1999 na svém vynálezu nezbohatla. V té době se již její dobrota dávno rozšířila po celé zemi a všude ji dělají trochu jinak. Paní Herta se tak dočkala alespoň pamětní desky v místech, kde před 74 lety stál její legendární stánek.

Pamětní deska v místech, kde Herta Heuwerová poprvé nabízela currywurst | zdroj: Profimedia