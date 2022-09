Začal soud v kauze dotace pro Čapí hnízdo, Babiš i Nagyová vinu popřeli

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) i jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová dnes u soudu popřeli vinu v kauze dotačního podvodu při projektu kongresového areálu Čapí hnízdo. Babiš označil své stíhání za politické a obžalobu za nepravdivou, nereálnou a nepodloženou důkazy. Nagyová při podání žádosti o padesátimilionovou dotaci podle vlastních slov věřila, že společnost Farma Čapí hnízdo splňuje podmínky pro získání peněz.

Obžaloba tvrdí, že Babiš svým vlivem a činností podvodně zajistil vytvoření podmínek k tomu, aby Farma Čapí hnízdo navenek splňovala požadavky pro získání evropské dotace pro malé a střední podniky. Podle státního zástupce si byl přitom vědom toho, že společnost je propojená s firmami z jeho holdingu Agrofert. Úspěšnou žádost o dotaci podala místopředsedkyně představenstva Farmy Čapí hnízdo Nagyová v únoru 2008. Oběma obžalovaným hrozí pět až deset let vězení.

„Žádný trestný čin jsem nespáchal, zásadně to odmítám,“ zdůraznil u pražského městského soudu Babiš. Obžaloba podle něj „nemá hlavu a patu“ a klade mu za vinu i kroky, které vůbec neudělal. „Výslovně vylučuji, že bych znal podmínky vyhlášené dotační výzvy a že bych věděl něco o problematice malého a středního podniku. O dotaci jsem se dověděl od paní Nagyové na sklonku 2007, a to velmi povrchně,“ řekl. „V životě jsem nic neukradl. Dotace byla vrácena, nikdo nekorumpoval, nikdo nic nevydělal,“ uvedl.

Babiš dále řekl, že kdyby nevstoupil do politiky, před soudem by neskončil. Kauza podle něj účelově ovlivnila nejméně dvoje parlamentní volby. Připomněl, že dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch nejprve jeho stíhání zastavil a že pokračovalo až poté, co se do věci vložil tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Svou výpověď stihl Babiš zhruba za půl hodiny, poté odmítl odpovídat na dotazy, které pro něj měl nachystané soud i státní zástupce. Vysvětlil, že se k tomu rozhodl po poradě s advokáty kvůli tomu, že jeho výpověď by mohla prostřednictvím přítomných médií ovlivnit výpovědi některých svědků. Dodal, že se k věci ještě vyjádří v dalších dnech hlavního líčení.

Nagyová: Nechápu, jak se tento případ mohl dostat až k soudu

Jedenapadesátiletá Nagyová poznamenala, že se oblasti dotací intenzivně věnuje přes 20 let. „Nic nepravdivého jsem nikdy neuvedla, nic podstatného jsem nezamlčela. Vůbec nechápu, jak se mohlo stát, že se celý tento případ dostal až k soudu,“ vypověděla žena, která v senátních volbách kandiduje za ANO v jihlavském obvodu. Řekla, že pokud by chtěl někdo stíhat všechny žadatele o dotace, kteří se spolehli na tehdejší právní výklad, skončily by před soudem stovky lidí. „Byli jsme opravdu přesvědčeni, že se jedná o malý a střední podnik,“ uvedla.

Nagyová je obviněná z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů EU, Babiš pak z pomoci k dotačnímu podvodu. Předseda soudního senátu Jan Šott ho ale upozornil, že skutek popsaný v obžalobě by případně mohl být kvalifikován i jako pomoc k poškození finančních zájmů EU.

Státní zástupce navrhuje oběma obžalovaným tříleté podmínky a peněžité tresty - pro Babiše desetimilionový, pro Nagyovou půlmilionový.

Advokáti obou obžalovaných, bratři Michael a Josef Bartončíkové, dnes zkritizovali přípravné řízení i konstrukci obžaloby. Babiš navíc podle nich nebyl sněmovnou vydán ke stíhání pro ten trestný čin, který je nyní v obžalobě popsán. Babiš má tak podle nich stále imunitu a jeho stíhání je nepřípustné. Právníci argumentovali i tím, že trestný čin poškození finančních zájmů EU v předmětné době ještě neexistoval.

K hlavnímu líčení, které se odehrává v největší jednací místnosti soudu, dnes dorazili i zájemci z řad veřejnosti - první přišli před budovu už před 7:00 hodinou ráno, ačkoliv proces začínal v 9:00. Soud jim vydával vstupenky, stejně jako akreditovaným zástupcům médií. Diváci tak zaplnili síň, která má kapacitu 80 míst. Soud počítal i s případným otevřením balkonu pro další zájemce, to ale nebylo potřeba. Jednoho člověka, který začal tleskat a vykřikovat po projevu Babišova obhájce, soudce vykázal. Žádné další problémy s kázní řešit nemusel.

Hlavní líčení bude pokračovat v úterý, kdy je na programu dopolední čtení svědeckých výpovědí a odpolední vystoupení znalců.

Farmu Čapí hnízdo vlastní společnost Imoba ze svěřenských fondů premiéra Babiše. V květnu 2018 úřad ROP Střední Čechy vyzval Imobu coby nástupnickou firmu původního příjemce dotace, aby dotaci vrátila, což Imoba učinila.

Andrej Babiš před soudem | zdroj: Profimedia

Trapný happening Milionu chvilek

Před soudní budovu se ráno dostavili také zástupci spolku Milion chvilek pro demokracii, kteří přivezli klec s kavalcem uvnitř. Ta měla symbolizovat vězeňskou kancelář prezidenta Babiše. Spolek v té souvislosti označil za bizarní, že Babiš zvažuje kandidaturu na Hrad - své rozhodnutí, zda se prezidentských voleb zúčastní, chce oznámit 28. října.

Pojízdná „prezidentská kancelář“ bude v následujících dnech k vidění v dalších českých městech. Demonstrace proti současné vládě Spolu a Pirátů se STAN Milion chvilek zatím neplánuje. Nyní Česko nemá premiéra, který „unáší náš stát, je ve střetu zájmů a obžalovaný“, řekla mluvčí spolku Hana Strašáková.

Konání happeningu před soudem zkritizoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) s tím, že i politik má právo na nerušené soudní řízení a že akce vypovídá málo o Babišovi, avšak mnohé o jejích organizátorech. Na twitteru vyzval soudce, aby rozhodovali „podle zákonné, nikoli ‚lidové‘ či internetové spravedlnosti.“