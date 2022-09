Za špatné nakládání s daty dostal Instagram v Irsku desetimiliardovou pokutu

Americká sociální síť Instagram, která patří společnosti Meta, dostala v Irsku pokutu 405 milionů eur (9,9 miliardy Kč). Oznámila to tamní Komise pro ochranu dat (DPC), která vyšetřovala, jak platforma nakládá s osobními údaji teenagerů.

Jedná se o druhou nejvyšší pokutu udělenou podle přísných pravidel Evropské unie pro ochranu osobních údajů. Loni v EU dostal dosud nejvyšší pokutu 746 milionů eur (18,3 miliardy Kč) americký internetový prodejce Amazon za předávání osobních údajů v rozporu s pravidly jejich ochrany.

Vyšetřování irské Komise pro ochranu dat, která je v Evropské unii hlavním regulátorem firmy Meta, se soustředilo na to, jak Instagram odhalil osobní údaje uživatelů ve věku 13 až 17 let, včetně e-mailových adres a telefonních čísel. Minimální věk uživatelů sítě Instagram je 13 let.

Společnost Meta uvedla, že pokuta se týká starých nastavení, které před více než rokem aktualizovala. S peněžitým postihem nesouhlasí a hodlá se proti němu odvolat.

Irská Komise pro ochranu dat dnes v e-mailu uvedla, že další podrobnosti zveřejnění až příští týden. Úřad už loni vyměřil komunikační platformě WhatsApp, která rovněž spadá pod společnost Meta, pokutu 225 milionů eur (5,3 miliardy Kč) kvůli porušování unijního práva na ochranu soukromí.