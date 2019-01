Za cukrovou vatu do kriminálu

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Jak to vypadá se spravedlností v zemi neomezených možností a tolik vychvalovaném domově statečných a svobodných? Je samozřejmě slepá jako jinde, někdy ale zřejmě o něco slepější.

Na vlastní kůži se o tom přesvědčila americká matka dvou dětí Dasha Fincherová, když si se svým přítelem na Silvestra 2016 vyjela půjčeným autem v Maconu ve státě Georgia. Tónovaná skla projíždějícího vozu byla ale hlídkujícím policistům podezřelá. Co se tam asi převáží, když to nemá okolí vidět? Muži zákona auto předjeli s houkačkou a zastavili.

Při kontrole se zjistilo, že má Fincherová propadlý řidičák. Museli vystoupit a jeden z policistů začal auto prohledávat. Jeho kolega Cody Maples později napsal do hlášení, že Fincherová v tu chvíli znervózněla a začala se třást. Není tedy divu, že když v autě na zemi našli igelitový pytlík s podezřelou chlupatou modrou hmotou, vytáhli test na narkotika, který jim ukázal, že jde o pervitin.

Fincherová se marně hájila, že jde jen o nedojedenou cukrovou vatu, kterou v autě zřejmě nechaly děti jejího přítele. Jako podezřelou dealerku ji prostě bez velkých štráchů šoupli za mříže. Fincherová se utěšovala tím, že nejpozději do druhého dne bude venku, ale šeredně se přepočítala. Měla zůstat ve vazbě tak dlouho, dokud se při pečlivém laboratorním testu nalezené hmoty neprokáže, že mluví pravdu. To nakonec trvalo tři měsíce. Požadovaný milion dolarů na kauci neměla, připomíná deník New York Times.

Během těchto tří měsíců její dcera potratila a její snacha porodila dvojčata. Když přišel syn Fincherové ukázat do věznice matce vnoučata, obratem ho zatkli, protože se předtím nedostavil k soudnímu přelíčení. To už bylo na zadrženou údajnou dealerku příliš. Začala pěstí vztekle mlátit do zdi, přičemž si zlomila ruku. Ani pořádné lékařské péče se jí následně nedostalo.

Když se po třech měsících laboratoř uráčila poslat výsledky, bylo jasno: v pytlíku byla opravdu cukrová vata. Fincherovou ale nechali čertví proč sedět ještě další dva týdny, teprve pak ji pustili na svobodu. A nešťastná dáma teď dala samozřejmě celou věc k soudu.

Drogy najde tester i v sušenkách a bonbonech

Její právník se ohání tím, že policista, který venku test prováděl, nikdy neprošel žádnou instruktáží, jak se zařízení používá a jak se mají výsledky vyhodnocovat. Což je obzvlášť na pováženou vzhledem k tomu, že americké ministerstvo spravedlnosti už před léty varovalo před nedokonalostí těchto testů. A odborníci požadovali, aby se jejich výsledky braly v potaz naopak jen jako důkaz neviny, pokud přítomnost zakázaných chemikálií nepotvrdí.

Jako přesvědčivý důkaz jsou totiž tyto testery více než nespolehlivé. Přítomnost drogy už v minulosti chybně ukázaly třeba u mentolových bonbonů, vitamínu C, čokoládových sušenek nebo šalvějových pastilek. Dokonce i sám výrobce testerů, firma Sirchie, upozorňuje, že výsledky je nutné brát jen jako předběžné a neměly by sloužit jako důvod k zadržení. Navzdory tomu všemu policie testery nadále používá. Důvod je jasný: Jsou laciné, kus za dva dolary.

Dasha Fincherová loni v polovině listopadu zažalovala oba policisty, úřady okresu Monroe v Georgii a firmu Sirchie. Výši požadovaného odškodného sice její advokát nesdělil, nicméně doufá, že bude dostatečně vysoké na to, aby si policisté příště dali sakra pozor.

Třebaže Fincherovou pustili z vězení v dubnu 2017, v rejstříku má i nadále záznam jako pravděpodobná drogová dealerka. O tom, že bylo podezření jednoznačně vyvráceno, tu není ani slovo.

Ať už dopadne soud jakkoliv, každopádně měla Fincherová více štěstí než jistý David Robinson, který za vraždu, kterou nespáchal, dostal doživotí. Loni v květnu ho nakonec z vězení pustili – po 18 letech.