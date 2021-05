Z Ruzyně odletěl speciál s desítkami vyhoštěných zaměstnanců ruské ambasády

Ze třetího terminálu pražského letiště v Ruzyni dnes po 14:30 odletěl ruský vládní speciál, který dopraví do Ruska část diplomatů a zaměstnanců ruského velvyslanectví vyhoštěných z Česka kvůli kauze Vrbětice. Do konce května by měly podle rozhodnutí české vlády opustit ruskou ambasádu desítky diplomatů a zaměstnanců.

Tiskový tajemník ruské ambasády Nikolaj Brjakin řekl agentuře TASS, že Česko opustilo 54 zaměstnanců ruského velvyslanectví v Praze. Druhá skupina pracovníků ambasády s rodinami, jejíž počet agentura neupřesnila, podle agentury odletí v pondělí odpoledne. Rovněž je vyzvedne letoun ruské letecké společnosti Rossija. Tím se podle ruské agentury celý proces vyrovnání počtu pracovníků velvyslanectví Ruska v Praze a české diplomatické mise v Moskvě završí. Na letiště přijel krátce před 13:00 jeden autobus a mikrobus s několika desítkami lidí. Uvnitř seděli jak dospělí, tak několik dětí. Z autobusu si za pozornosti médií vyndali zavazadla, která naložili na letištní vozíky a vydali se do odletové haly ke kontrole. S sebou měli spíše menší zavazadla jako kufry nebo krabice, jeden z cestujících si vezl kočku a jedna žena měla přes rameno elektrickou kytaru. Odbavení všech cestujících trvalo necelou hodinu. Větší zavazadla s sebou Rusové neměli, neboť byla na letiště dopravena s předstihem. Vyhoštění ruští diplomaté a zaměstnanci velvyslanectví na ruzyňském letišti | zdroj: Profimedia Nastupovat do letadla začali cestující krátce před 14:00. Následně byly zavřeny dveře letadla a odstaveny schůdky. Po ranveji začalo letadlo rolovat přibližně ve 14:15. Speciál přistál v Praze okolo 11:30 a naroloval několik desítek metrů od budovy třetího terminálu ruzyňského letiště. Krátce poté k letadlu přijel vůz s několika vozíky plnými zavazadel, která Rusové dopravili na letiště již dříve. Na terminálu hlídkovalo několik policistů. O snížení obsazení ruské ambasády v Praze rozhodlo Česko v dubnu po diplomatické roztržce s Ruskem kvůli výbuchům muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku. Roztržka ČR a Ruska je vyústěním zjištění českých vyšetřovatelů, že do výbuchů v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Česko v dubnu rozhodlo o vyhoštění 18 pracovníků ambasády, které označilo za důstojníky ruských tajných služeb. Moskva tehdy reagovala vyhoštěním 20 diplomatů či zaměstnanců české ambasády v ruské metropoli. Poté rozhodla ČR o vyhoštění dalších pracovníků. Co se týče českého zastoupení v Rusku, do konce května tam výpověď obdrží 79 místních sil na velvyslanectví v Moskvě, v Českém domě a v Českém centru Moskva. K 21. květnu už dostalo výpověď 71 zaměstnanců. Česko také dostalo z řady zemí nabídku pomoci v souvislosti s chodem ambasády, o celé věci se dále jedná. Mohlo by vás zajímat Zařazení ČR na seznam je špatné vysvědčení pro Moskvu. Máme EU na své straně, řekl Kulhánek

