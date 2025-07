Z mola přímo do temnoty. Za její krásou se skrývala bolest, kterou neunesla

7. 7. 2025 – 9:05 | Magazín | Žanet Ka

Na přehlídkových molech zářila jako hvězda. V ateliérech malovala jako duše, která hledá klid. A na blogu psala jako někdo, kdo křičí do ticha. Ve dvaceti letech spáchala sebevraždu, dodnes zůstává symbolem nevyřčeného smutku pod lesklou fasádou módního průmyslu.

Zázrak jménem Kim Daul

zdroj: Instagram

Narodila se 31. května 1989 v Soulu a už od dětství inklinovala k umění. Když ve třinácti poprvé stanula před kamerou, bylo zřejmé, že tahle dívka není jen další krásná tvář. Měla zvláštní dar – magnetickou přitažlivost a zároveň jakousi vnitřní melancholii, kterou si módní svět okamžitě zamiloval. V šestnácti už zářila na obálkách korejských verzí Vogue a Harper’s Bazaar, o rok později debutovala na pařížském týdnu módy.

Její kariéra vystřelila strmě vzhůru. Objevila se v britském Vogue, v i-D i Dazed & Confused, spolupracovala s módními velikány jako Karl Lagerfeld, Vivienne Westwood nebo Alexander McQueen. V reklamních kampaních pro H&M, GAP, Topshop i Chanel působila jako někdo, kdo si je jistý sám sebou. Vysoká, stylová, s pronikavým pohledem a lehce odtažitým výrazem- přesně tak, jak svět módy miluje.

Ale co když to byl jen výraz, kterým zakrývala zmatek?

Dívka, která psala „I Like to Fork Myself“

Zatímco celý svět viděl androgynní supermodelku, která fascinuje módní návrháře, Kim si vedla blog s názvem „I Like to Fork Myself“. Syrový, upřímný, plný osobních zápisků, básní, hudby i náčrtů. Na plátno i na papír zachycovala to, co si netroufla říct nahlas. Byla posedlá starožitnými vidličkami, milovala filmy Klause Kinského, malovala, tetovala se, pořádala výstavy. A zároveň se v ní stupňoval vnitřní neklid.

zdroj: Instagram

„Rozbiju si obličej… můj život jako Daul byl tak mizerný a osamělý. Prosím, sdílejte mou osamělost v jiném světě,“ napsala na blog už v roce 2007. Pak dodala: „Jen žertuji. Jsem v pořádku. Jen unavená.“ Ale kdo skutečně naslouchal?

V říjnu 2009, během newyorského týdne módy, si stěžovala na přepracovanost a únavu. Jenže podobné výpovědi z úst modelek se často považují za běžný „šum“ tohoto prostředí. Osamělost, psychická nepohoda, tlak, neustálé cestování- to vše se stává kulisou, nikoliv varováním.

Pařížské ticho

Na podzim 2009 se Kim přestěhovala do Paříže. Mělo to být nové tvůrčí období, další kapitola kariéry. Místo toho se stala městem jejího posledního dne. 19. listopadu 2009 byla nalezena mrtvá ve svém bytě. Policie potvrdila sebevraždu. Bylo jí 20 let.

zdroj: Instagram

Její poslední blogový příspěvek nese název Say Hi to Forever a je u něj vložený song I Go Deep od Jima Riverse. Text, který se v něm opakuje, jako by vyjadřoval její vnitřní volání o pomoc. Tiché, poetické, ale smrtelně vážné.

Kim se stala devátou jihokorejskou celebritou, která v tom roce zemřela. Její smrt šokovala nejen módní scénu, ale i širší veřejnost. Přestože žila krátce, dokázala zanechat stopu, která přesahuje svět přehlídek a kampaní.

KIM DA-UL: ODKAZ, KTERÝ ZŮSTÁVÁ Inspirace pro další generaci : Po její smrti se Kim stala symbolem upřímnosti a bolesti v módním světě.

Ikona subkultury : Její styl ovlivnil alternativní fashion scénu i uměleckou komunitu.

Odkaz online : Její blog a kresby dodnes kolují po internetu jako tichá výpověď o křehkosti.

Citát, který zůstal : „Sdílejte mou osamělost v jiném světě.“

Tvář, která připomíná, že sláva nestačí

Daul Kim byla víc než modelka. Byla umělkyně, pozorovatelka, ztracené dítě, které se snažilo zůstat samo sebou ve světě, který si cení obrazu víc než duše. Její příběh připomíná, jak důležité je dívat se pod povrch a všímat si signálů. I těch, které přicházejí šeptem. Ne každý, kdo se směje na obálce Vogue, se tak cítí i uvnitř.

zdroj: Instagram

Její upřímnost, syrovost a křehkost ji přežily. A staly se hlasem těch, kteří podobně jako ona tápou v mlze úspěchu, slávy a očekávání.