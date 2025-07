Půl milionu domácností pod lupou: Kdo neplatí za televizi a rádio, může tvrdě narazit. Víte vše?

7. 7. 2025 – 9:28 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Česká televize a rozhlas zahajují lov na neplatiče. Tisíce lidí i firem se zatím nepřihlásily k novým poplatkům, přestože jim hrozí pokuty až deset tisíc korun. A kontrola? Přijde klidně i přes odběr elektřiny.

Od května začala platit nová pravidla pro koncesionářské poplatky – a pro mnohé to byla nepříjemná zpráva. Nejenže se sazby zvedly, ale nově se poplatková povinnost vztahuje i na ty, kteří nemají doma rádio nebo televizi. Stačí mít připojení k internetu – tedy mobil, počítač nebo tablet – a platit se musí. Mnozí však nový zákon ignorovali. Teď se jim to může vymstít.

Úřady vědí, kdo má elektřinu. A budou se ptát

Česká televize i rozhlas zatím registrují stovky tisíc nových poplatníků. Televizi se v květnu nově přihlásilo 96 tisíc domácností, což je výrazný nárůst oproti dubnu. K tomu přibylo i 7 tisíc firem. Rozhlas je na tom ještě lépe – tam se přihlásilo 132 tisíc občanů a 181 tisíc podnikatelů a společností.

Jenže očekávání byla mnohem vyšší. Podle odhadů ministerstva kultury je v Česku až 600 tisíc domácností, které doposud neplatily. A většina z nich by už nově měla. „Pokud se sami nepřihlásí, budeme je kontaktovat,“ potvrzuje Česká televize.

Obě instituce mají možnost porovnat své databáze se seznamy odběratelů elektrické energie. Kde najdou nesoulad, tam se budou ptát. A pokud domácnost neprokáže, že skutečně nemá připojení k internetu, může přijít na řadu pokuta. Sankce od České televize může vyšplhat až na 10 tisíc korun.

Podnikatelé v presu, weby kolabovaly

Zvláštní pravidla začala platit i pro firmy a OSVČ. Do konce června měly nahlásit počet zaměstnanců – od něj se totiž odvíjí výše poplatků. Zatímco živnostníci a malé firmy do 24 lidí neplatí nic, větší podniky už musí sáhnout hlouběji do kapsy. Například firma s více než 500 zaměstnanci platí stonásobek běžného poplatku.

Jenže mnoho podnikatelů se o své povinnosti dozvědělo na poslední chvíli. Web rozhlasu v posledních dnech června dokonce přetížily tisíce registrací. Přesto instituce slibují shovívavost. Pokud se malé firmy, které nic platit nemusejí, nestihly zaregistrovat, pokutám se zatím vyhnou.

Na větší firmy si ale televize i rozhlas došlápnou. Od ledna totiž dostanou přesná data z registru zaměstnanců a začnou vyzývat k úhradě dlužných částek.

Kdo ještě neplatí? Měl by se připravit

Lov na neplatiče začal a nebude to jen formální šťouchnutí. Kdo se do systému přihlásil, má klid. Kdo ne, může brzy čekat dopis nebo výzvu v datové schránce. A jak se ukazuje, úřady mají dostatek nástrojů, jak zjistit, kdo si doma tajně pouští televizi nebo rádio – i když tvrdí, že žádný přístroj nemá.

Omluva? Nestačí. Pokud úřady zjistí, že jste se měli přihlásit, ale neudělali to, může to citelně zabolet.