Tohle není vtip. Tohle je sexismus. Už dost!

24. 6. 2025 – 9:58 | Magazín | Žanet Ka

Sexismus není jen o vtipech, co se nehodí na poradu. Je to síť malých i velkých útoků, které formují každodenní realitu žen – od rádoby galantních poznámek přes ponižující vysvětlování až po otevřené násilí. A čím nenápadnější forma, tím hůř se poznává. V tom je jeho síla. A naše zodpovědnost ho vidět. Pojmenovat. A nedovolit mu dál růst ve stínu „to se přehání“ nebo „vždyť to myslel dobře“.

Zahanbování těla

Bodyshaming je brutální redukce člověka na pouhý vzhled. Netýká se jen žen, i muži se s ním potýkají – i když mnohem méně, protože patriarchát na jejich vzhled prakticky neklade žádné nároky. Ženy jsou naopak pod neustálým tlakem, aby splňovaly nereálné a často protichůdné standardy krásy. „Tlustá bečka,“ „žehlící prkno,“ „takové nohy je potřeba skrýt“ – to nejsou jen urážky, ale nevybíravé útoky, které srážejí sebevědomí a likvidují vztah k vlastnímu tělu. Bodyshaming není jen špatná poznámka na sociálních sítích, je to forma násilí, která ničí psychiku.

Na druhé straně stojí bodypozitivismus, které vás učí přijmout své tělo takové, jaké je, a přestat s ním bojovat či ho nenávidět. To neznamená, že propaguje nemoc nebo nezdravý životní styl. Obezita je vážná diagnóza, nikoliv životní ideál. Bodypozitivismus vás nabádá, abyste přestali trpět kvůli každé kalorii a necítili potřebu trápit se v posilovně jen proto, že na vás někdo klade nereálné nároky. Pohyb a sebepřijetí nejsou protiklady – mohou jít ruku v ruce, pokud vám opravdu pomáhají cítit se lépe a žít zdravěji. Ale pokud se cvičení stává jen neustálým bojem s vlastním tělem podle cizích představ, místo podpory jen prohlubuje vaši bolest a sebelítost.

Zneužívání a obtěžování: Tiché násilí, které ničí zevnitř

Zneužívání není jen o ránách, modřinách nebo otevřeném násilí. Je to zrádný, často neviditelný soubor psychických a fyzických útoků, které člověka rozkládají od základu. Za hranicí viditelných stop se skrývají slovní urážky, manipulace, ponižování a další formy psychického týrání. Nejmocnější zbraň zneužívání je gaslighting – systematické popírání reality oběti tak dlouho, až začne pochybovat o vlastní paměti, úsudku i zdravém rozumu. Věta „To si jenom namlouváš“ není jen banální poznámka, ale smrtící výrok, který krade oběti její jistotu a pravdu.

Obtěžování je součástí stejného toxického spektra. Nejde jen o nevinné doteky nebo nechtěné slova, ale o cílené zneužívání moci a pozice k dosažení vlastních cílů na úkor druhého. Ať už jde o sliby, nátlak, výhružky nebo fyzické násilí, obtěžování je násilím nerovných sil, kde oběť nemá šanci se bránit. Je to hrubé zneužívání důvěry a síly, které ničí lidskou důstojnost a bezpečí.

Obě tyto formy násilí – zneužívání i obtěžování – nejsou ojedinělé, ale systematické a cílené. Ničí životy tichou, ale nemilosrdnou silou. A proto je nutné je pojmenovat a neustále jim čelit.

Obviňování oběti

zdroj: Pexels

Obviňování oběti je jedním z nejkrutějších způsobů, jak zlehčit a ospravedlnit násilí. Místo aby byla vina jednoznačně na agresorovi, převádí se na tu nejzranitelnější osobu – oběť. „Je to tvoje chyba,“ „Kdybys neměla tu krátkou sukni,“ „Neprovokuj muže,“ „Kdyby ses tolik neopila...“ – takové věty slyší ženy po útoku. Často jsou proneseny bez zjevného odsudku, ba dokonce jako „dobrá rada“ nebo „poučení“, které má pomoci oběti „zabránit“ dalšímu násilí. Pravda je ale jiná: tento přístup není žádná pomoc. Naopak, brzdí psychické zotavení a zvyšuje pocit viny a studu.

Pamatujme jasně: za násilí může vždycky jedině násilník. Není důležité, co oběť měla na sobě, jak se chovala nebo kde byla. Vinou je agresor, nikoli ten, kdo trpí. Přesouvání odpovědnosti na oběť je nejen nespravedlivé, ale i nebezpečné. Zakrývá skutečnou podstatu problému a brání změně, kterou tak zoufale potřebujeme.

Benevolentní sexismus

„To na holku není špatné,“ „Jsi holka, neměla bys nosit těžkou tašku.“ Na první pohled to zní jako zdvořilost, péče nebo dokonce láska. Ale benevolentní sexismus je past, která ženy redukuje na bezbranné, slabé bytosti, jež nutně potřebují ochranu a péči od mužů. Taková gesta a výroky sice mohou znít laskavě, ale ve skutečnosti jsou projevem hluboce zakořeněných stereotypů, které ženy infantilizují a zbavují je autonomie.

Problém je, že se vůbec neřeší, co žena sama potřebuje nebo chce. Místo toho se automaticky předpokládá její slabost jen kvůli pohlaví. Benevolentní sexismus udržuje starý, nerovný vztah „utlačovatel – utlačovaný“ a brání skutečné rovnosti. Pomoc by měla být nabízená na základě reálné potřeby, ne na základě genderových předsudků.

Mansplaining

Mansplaining není jen nepříjemnost, je to zřetelný projev arogance a podceňování. Jde o tu nechutnou praxi, kdy si muž bez ohledu na vlastní znalosti nebo schopnosti dovolí vysvětlovat ženě něco, co ona dobře zná, a to často způsobem, který ji záměrně infantilizuje. Používá přitom „přátelské“ přirovnání k rtěnkám, kabelkám nebo botám, jako by žena byla méněcenná, nevzdělaná a neschopná pochopit odborné téma bez jeho „velkorysé“ pomoci. A nezáleží, jestli žena je expertka s profesorským titulem nebo nositelka Nobelovy ceny – mansplainerovi je to jedno, protože jeho ego mu nedovolí připustit, že žena může vědět víc než on.

Catcalling

zdroj: pixlr

Ulice nejsou placem pro sexuální komentáře cizích mužů! Catcalling je otevřená forma obtěžování, která jasně říká: „Tady vládnu já a ty jsi jen objekt.“ Žádné „pochvaly“ to nejsou – jde o agresivní zasahování do osobního prostoru, které ženám vnucuje pocit strachu, zneužití a ponížení. Křičet po ženě „hej, krásko“ nebo „ukaž mi úsměv“, pískat- není žádná laskavost, ale mocenský manévr, který má ženám připomenout, že jsou sledované, hodnocené a znehodnocené. Je načase říct dost – ulice nejsou tribunou pro sexismus, ale pro svobodu každého člověka.

Sexuální hanobení žen: Když je být sama sebou zločin

Patriarchát vyžaduje, aby ženy byly přitažlivé, ale jakmile překročí hranici „přijatelně sexy“, stanou se z nich společenské „děvky“. I když jsou nevinné, třeba panna, stačí, aby byly hezké, a už jsou odsuzovány a pomlouvány za to, že „se snadno nabízí“. Slut-shaming není jen o kritice sexuálního chování – je to nástroj k ovládání a ponižování žen, které si dovolí být svobodné a žít svou sexualitu podle sebe.

Dvojí metr je naprosto brutální: zatímco muž s bohatým sexuálním životem je hrdina, žena se stejným počtem partnerů je haněna, zesměšňována a znevažována. Tento dvouvážný standard udržuje ženy v roli poslušných „dobrých dívek“ a trestá je za jakoukoli sexuální svobodu. Slut-shaming je proto nejen urážkou žen, ale i pokračováním patriarchálního systému, který jejich sílu a sebeurčení odmítá přijmout.

Když to bolí nahlas: Otevřený sexismus v plné zbroji

Otevřený sexismus nekřičí potichu. Řve. Je drsný, přímý a nestydí se za to. Naopak – jeho nositelé ho často prezentují jako „zdravý rozum“, „neškodný fór“ nebo „prostě pravdu, kterou nikdo nechce slyšet“. Jenže tohle není upřímnost. To je dominance přestrojená za upřímnost. Moc oblečená do arogance.

Poznáš ho okamžitě: učitel, který dívce v lavici bez mrknutí oka sdělí, že fyzika „není pro holky“. Kolega, který o ženách v týmu prohlašuje, že jsou „příliš emotivní, aby zvládly tlak“. Šéf, co si neodpustí každodenní komentáře k sukni, rtěnce nebo výstřihu, místo aby řešil výsledky práce.

zdroj: Freepik.com

Tahle forma sexismu je surová. Nemaskuje se. Nešustí podprahovým sdělením – bouchá dveřmi. Je to přesně ten typ útoku, který má člověka odrovnat jedním výrokem. Umenšit, zpochybnit, znemožnit. Zesměšnit na veřejnosti a shodit jako člověka. A co hůř – bývá tolerován. V pracovních týmech, na poradách, ve školních třídách. Protože „je to přece jen sranda“ nebo „on už je takový“.

Ale tohle není vtip. Tohle je útok. A pokud někoho bolí, je úplně jedno, s jakým tónem byl vyřčen. Bolest se neomlouvá pointou.

A ano – sexismus si nevybírá jen ženy. I muži se dostávají do klece stereotypů. Musí být silní, racionální, odolní. Nemají plakat, nesmí váhat, nemají „fňukat“. Otcové na rodičovské dovolené? „To si hraje na mámu?“ Muž, který nechce sex? „Asi je divnej.“ Muž, který přizná, že ho něco bolí – psychicky nebo fyzicky? „To je slabej kus.“

Sexismus neupírá důstojnost jen ženám. Krade ji každému, koho nacpe do škatule. A je jedno, jestli je růžová, nebo modrá. Má dvě tváře. Tu, která umlčuje ženy. A tu, která nutí muže mlčet. Obojí je potřeba rozbít.

Nejsou to drobnosti. Je to systém.

Sexismus nemá jen jednu tvář. Umí být hlučný i tichý. Umí se smát, lichotit, vysvětlovat, pomáhat… i ničit. Někdy nosí masku galantnosti, jindy se tváří jako přátelská rada nebo dobrý úmysl. Ale když se na něj podíváte zblízka, vždycky má jedno společné: staví ženy do pozice těch, které jsou méně. Méně schopné. Méně důvěryhodné. Méně kompetentní. Méně své.

Každý z těch „neškodných“ momentů – od obviňování oběti přes nevinný vtip až po ponižující vysvětlování nebo komentování vzhledu – je součástí hlubší struktury, která normalizuje nerovnost. Která říká ženám, jak by měly vypadat, chovat se, mluvit. Která od nich žádá důkazy a omluvy za to, že existují po svém. Ale mlčení tenhle systém drží pohromadě. A slova ho dokážou narušit. Sexismus nezmizí lusknutím prstu. Ale mizí pokaždé, když se někdo ozve. Když si žena dovolí říct „dost“. Když kolega nezůstane zticha. Když místo smíchu zazní tiché: „Tohle není v pořádku.“ Nemusíte měnit svět hned. Stačí, když nenecháte bez povšimnutí to, co se už nedá dál omlouvat. Právě tam – v těch nepohodlných chvílích, kdy se rozhodnete neuhnout – začíná skutečná změna.