Když vás i ve vztahu lákají cizí muži

23. 6. 2025 – 12:31 | Magazín | Žanet Ka

Opravdu to znamená, že nejste věrná? Nebo jste jenom živá žena, která cítí, že jí něco chybí? Touha není hřích. Ale lhaní sobě samé může být začátkem pořádného maléru. Pojďme si to rozebrat bez studu, zato s čistou hlavou.Co znamená zvyk myslet na jiné muže ve stabilním vztahu a jaké důsledky může mít polygamie, pokud se pro ni rozhodnete bez vědomí partnera.

Když jste ve vztahu, ale hlava (a srdce) bloudí jinde

„Často si představuju jiné muže jako možné partnery. Když mě někdo cizí upřeně sleduje, okamžitě si domýšlím scénáře – jak se zamiluje, jak spolu začneme něco nového. Jsem ve vztahu, miluju svého muže, ale stejně občas ujíždím – fyzicky i emocionálně. A někdy si říkám, jestli to není jen útěk. Od zklamání. Od nudy. Od nepřiznané nejistoty.“

Touha jako úniková cesta

Co se v nás odehrává, když si i ve stabilním vztahu dál hledáme „toho pravého“? Odborníci říkají jasně: když nás láká dívat se jinam, často to není o těch druhých. Je to o tom, co doma nefunguje – a co v sobě samých potřebujeme zahladit.

Touha po cizí pozornosti není jen rozmar. Je to signál. Možná vám v partnerství chybí něha, uznání, srozumění. Možná vás užírá rutina. Možná máte pocit, že vás partner nevidí. Anebo jste v roli dítěte, které raději uteče za novou hračkou, než aby si sedlo a řeklo: „Takhle už to dál nejde.“

Jenže pokud se rozptýlíte někým dalším, vyřeší se tím něco? Nejspíš ne. I v novém vztahu se časem objeví stejná prázdná místa. Protože problém nebyl (jen) ve vašem partnerovi – byl ve vás.

5 signálů, že utíkáte z vlastního vztahu Často sníte o někom jiném – a vracíte se k tomu myšlenkami.

V přítomnosti partnera se cítíte osaměle.

Když má krizi, spíš vás to od něj odpuzuje.

Vaše empatie je selektivní: víc vás zajímá, co si myslí jiný muž.

Potřebujete vnější pozornost, abyste si připadala milovaná.

Věrnost není slepota, ale volba

Monogamie není o tom, že si přestaneme všímat lidí kolem. Je o tom, že si všímáme – ale rozhodneme se jinak. Věrnost není biologický pud, je to vědomá práce. A ta práce začíná právě v těch chvílích, kdy cítíme, že nás to táhne jinam.

Polygamní typy vnímají vztahy jako otevřenější prostor – flirt i aféra jsou pro ně legitimní možností. Ale pokud to děláme za zády partnera, bez dohody, bez respektu, pak nejde o svobodu. Jde o podraz.

Třetí jako koření? Spíš jako rezavý hřebík

Někteří lidé si myslí, že „třetí“ osoba pár osvěží. Okoření vášeň. Vzbudí žárlivost, a tím i zájem. Ale většinou to končí jinak – zraněním, nedůvěrou, rozkladem. Hrátky s citem a loajalitou jsou vždycky oheň, který neohřívá, ale pálí.

A co teprve strategie: „Budu dělat, že se o mě jiní zajímají, aby mě ten můj začal víc chtít.“ To není flirt, to je manipulace. A většinou má krátkou životnost – partner si jednou řekne: „Dost.“ A odejde.

Monogamie vs. Polygamie: stručně a bez předsudků Monogamie Polygamie Jediný partner Více partnerů současně Stabilita, bezpečí Variabilita, nové impulzy Nutnost vědomé práce Nutnost vědomé dohody Vědomé „NE“ ostatním Vědomé „ANO“ více vztahům (Zásadní je: vědomí, souhlas, otevřená komunikace. Jinak je to prostě lež.)

Dospělý vztah začíná dospělým rozhovorem

Pokud vás myšlenky na jiné muže nepouštějí, nezačínejte tím, že si najdete milence. Začněte tím, že si promluvíte se svým partnerem. O tom, co vám chybí. Co vás trápí. Po čem toužíte.

Upřímnost bolí, ale nevěra bolí víc. A odvaha mluvit může být začátkem změny – nebo aspoň cestou k tomu, abyste pochopili, proč a kam se vlastně chcete dívat.

Co můžete udělat, než odejdete jinam Zeptejte se sama sebe: Co mi chybí – a říkám to vůbec nahlas?

Dejte partnerovi přesnou zpětnou vazbu. Ne: „ty mě nemiluješ,“ ale „cítím se přehlížená, když...“

Zkuste být sama tím, co očekáváte: pozorností, láskou, péčí.

Vyhledejte párovou terapii. Nebo aspoň mluvte. Opravdově.

A co muži? Taky jste ve vztahu, ale občas vám to nedá a sjedete pohledem jinou?

Zajímá vás, co by bylo kdyby – nebo si s někým píšete a říkáte si, že o nic nejde? Možná jste v podobném rozpoložení jako ženy, o kterých je tento článek. Zkuste si to přiznat – bez výčitek, ale na rovinu. Pět otázek, než napíšete první „Ahoj…“:

5 otázek, než napíšete „Ahoj, jak se máš?“ své bývalé Co mi teď opravdu chybí? Věřím, že to můžu znovu dostat doma – nebo už jsem to vzdal? Mluvím se svou partnerkou, nebo s ní jen žiju? Dělám to, protože ji chci… nebo protože mě někdo jiný nechce? Co bych čekal, kdyby to udělala ona?

Láska není samozřejmost.

A věrnost není o slepotě, ale o vědomé volbě. Když se přistihneme, že nás víc zajímá někdo jiný než náš partner, není to chyba – je to zpráva. O tom, co nám chybí, co jsme přestali budovat, co jsme v sobě potlačili nebo přehlíželi. Ale než zničíme vztah, který má pořád pevné kořeny, stojí za to se zastavit. Promluvit si – nejdřív sami se sebou, a pak s tím druhým. Otevřeně. S respektem. Protože právě tam, v upřímnosti a odvaze hledat společné řešení, může začít něco nového. Silnějšího. Hlouběji zakořeněného. A opravdovějšího než všechny fantazie.