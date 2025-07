Marek Eben a fantastická pocta pro kuřáka Bartošku: Chce po něm pojmenovat komín!

7. 7. 2025 – 9:01 | Magazín | Jiří Rilke

Legendární moderátor navrhl vtipnou poctu zesnulému velikánovi.

I kdyby během letošního ročníku filmového festivalu v Karlových Varech dorazily ty největší pecky, odehrála se nejdivočejší dramata a dorazili nejváženější hosté, stejně se vzduchem ponese trochu zvláštní atmosféra. První Vary bez Jiřího Bartošky po nějakých třiceti letech. Nad tím se nedá jen tak mávnout rukou.

Těžkému tématu se nikterak nevyhýbal ani legendární moderátor Marek Eben. Naopak, pojal ho s noblesní lehkostí, citem, jemným humorem a elegantní grácií. Přesně, jak bychom od mistra verbality a elokvence čekali.

„Říká se, že každý člověk je nahraditelný. Není to pravda. Každý člověk je jedinečný, jako je jedinečný otisk jeho prstu. Také se říká, že už nic nebude takové, jako to bývalo. A to je pravda. To je vývoj, je to evoluce a je to něco, co nemůžeme zastavit. Když vytrhnete ze země strom, tak tam nezbude nic. Pokud odejde člověk, mohou po něm zůstat stopy. A ty nám ukazují, kam směřoval. Kam chtěl jít. A já myslím, že stopy Jiřího Bartošky by vedly sem do tohoto sálu. Kdyby mu bylo dopřáno více let života, tak by dnes seděl ve 12. řadě a seděl by tam i příští rok a seděl by tam za dalších deset let,“ myslí si Eben.

Vedení města Karlovy Vary chce Bartošku uctít tím, že po něm něco pojmenuje. Zatím ale není jasné co – a Eben měl k tématu kouzelný návrh.

„O co si Jirka nemusí dělat starosti, to je varianta, že by na něj Karlovy Vary zapomněly. To rozhodně ne. Už teď se uvažuje o tom, co by se po něm mělo ve Varech pojmenovat. V návrhu byla ulice Moskevská. To je fakt hodně dlouhá ulice. Žijí tam stovky lidí a je tam mnoho firem. Všichni by si museli změnit trvalé bydliště. Není to jednoduchá záležitost,“ usmíval se Eben.

„Tady v Bohaticích je teplárna a ta má komín. A to není ledajaký komín, ale důstojný stometrový komín. Když si představím, že by se na ten komín namalovalo cigáro, nahoře by stoupal kouř a komín by se jmenoval Jiří, tak si myslím, že by na to byl Jiří Bartoška pyšný. Dávám to jenom jako takový návrh k uvážení,“ vtipkoval.

Ale jen se zamyslete, že by k něčemu takovému opravdu došlo... Nebyla by to paráda?