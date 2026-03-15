Z extrému do extrému: Na některých místech republiky bude sněžit

15. 3. 2026 | Magazín

zdroj: Profimedia
Přichází avizované ochlazení a s letními teplotami se budeme muset na chvíli rozloučit. Na určitých místech by dokonce mohly přijít i sněhové srážky.

Ještě před několika dny se teplotní maxima otřásala v základech a s osudovým hlomozem se k zemi řítily někdy i víc než stoleté rekordy, když počasí předvádělo čísla, která by se hodila spíš na konec dubna.

Nyní ale dorazilo již dříve avizované ochlazení a s ním i možný pravděpodobně poslední záchvěv zimy.

Mohlo by vás zajímat

Týká se to především západní poloviny země, tedy Čech. Na Moravě a Slezsku zůstane ještě teplo a ochlazení by mělo přijít zítra, tedy v pondělí, předpovídají odborníci z ČHMÚ.

V Čechách ale bude chladněji už dnes a ve vyšších polohách se dokonce vrátí sněhová nadílka: „Dnes bude většinou zataženo, na východě území polojasno. V Čechách místy občasný déšť, nad 1100 m, na západě nad 800 m sněžení,“ píšou meteorologové.

„Na Moravě a ve Slezsku déšť jen ojediněle. Teploty vzduchu vystoupí v Čechách na 5 až 10 °C, na Moravě a ve Slezsku na 11 až 16 °C, na Ostravsku očekáváme až 18 °C. Na horách v 1000 m bude kolem 3 °C, v Jeseníkách a Beskydech kolem 8 °C,“ dodávají.

Podle týdenního výhledu ČHMÚ se nebude jednat o žádnou extrémně dlouhou zimní epizodu: Už ve středu a čtvrtek by se mělo zase oteplovat.

Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Konečně změna k lepšímu? Dáda Patrasová si vyšla mezi lidi a zářila jak vyměněná

Horoskop na týden 16. - 22. března: Kdo sklidí triumf a koho čeká zkouška v přátelství?

