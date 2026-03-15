Konečně změna k lepšímu? Dáda Patrasová si vyšla mezi lidi a zářila jak vyměněná
15. 3. 2026 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková
Už je snad lépe. Slavná herečka a někdejší královna dětských srdcí si po dlouhé době vyrazila mezi lidi a na společenské akci působila uvolněně a v příjemné náladě.
Ve čtvrtek měl premiéru vysoce očekávaný muzikál Ledové království, na který se do Hudebního divadla Karlín přijela podívat celá řada známých osobností a důležitých tváří.
A mezi nimi jedna neobvykle zářivá, které to ale také všichni od srdce přejeme: Dáda Patrasová.
Slavná herečka, která jakoby v poslední době neznala nic než smutek a trápení, konečně našla trochu radosti. Mezi lidi si vyrazila ve společnosti svého manžela, Felixe Slováčka, a vypadala skvěle.
Dáda, která se už nějakou chvíli veřejnému životu spíš vyhýbá, ukázala, že když na to přijde, dokáže si pořád podmanit celou místnost. Dorazila v elegantním modelu, zdála se ve výborné formě a čistým charismatem na sebe strhávala veškerou pozornost úplně stejně, jako to s nedbalou elegancí zvládala za mlada.
Žádnou ostudu neudělal ani Felix, který dorazil vyzbrojen nestárnoucí a vždy spolehlivou společenskou klasikou: Perfektním smokingem a elegantním kabátem.
Oba se zdáli ve výborné náladě a spokojení. Že by se konečně blýskalo na lepší časy?