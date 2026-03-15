15. 3. 2026 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková

Konečně změna k lepšímu? Dáda Patrasová si vyšla mezi lidi a zářila jak vyměněná
zdroj: Profimedia.cz
Už je snad lépe. Slavná herečka a někdejší královna dětských srdcí si po dlouhé době vyrazila mezi lidi a na společenské akci působila uvolněně a v příjemné náladě.

Ve čtvrtek měl premiéru vysoce očekávaný muzikál Ledové království, na který se do Hudebního divadla Karlín přijela podívat celá řada známých osobností a důležitých tváří.

A mezi nimi jedna neobvykle zářivá, které to ale také všichni od srdce přejeme: Dáda Patrasová.

Slavná herečka, která jakoby v poslední době neznala nic než smutek a trápení, konečně našla trochu radosti. Mezi lidi si vyrazila ve společnosti svého manžela, Felixe Slováčka, a vypadala skvěle.

Dáda, která se už nějakou chvíli veřejnému životu spíš vyhýbá, ukázala, že když na to přijde, dokáže si pořád podmanit celou místnost. Dorazila v elegantním modelu, zdála se ve výborné formě a čistým charismatem na sebe strhávala veškerou pozornost úplně stejně, jako to s nedbalou elegancí zvládala za mlada.

Žádnou ostudu neudělal ani Felix, který dorazil vyzbrojen nestárnoucí a vždy spolehlivou společenskou klasikou: Perfektním smokingem a elegantním kabátem.

Oba se zdáli ve výborné náladě a spokojení. Že by se konečně blýskalo na lepší časy?

Tagy:
muzikál láska vztah herečka
Zdroje:
Profimedia, Extra.cz
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

