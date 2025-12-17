Vzpoura proti Bruselu: Babiš smetl ze stolu drastické zdražování, hrozí pokuty
17. 12. 2025 – 15:16 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Měl to být další hřebíček do rakve rodinných rozpočtů. Desítky tisíc korun ročně navíc za teplo domova nebo cestu do práce. Taková budoucnost hrozila českým domácnostem kvůli novým emisním povolenkám z dílny Evropské unie. Premiér Andrej Babiš ale bouchl do stolu a oznámil, že jeho vláda kontroverzní nařízení jednoduše hodila do koše. Odborníci však varují: Brusel si to nenechá líbit a Česko může tvrdě narazit.
Scénář, který se na české občany řítil, vypadal hrozivě. Evropská unie sice velkoryse posunula start povinných emisních povolenek pro domácnosti o rok na letopočet 2028, ale hrozba astronomických účtů nezmizela. Až doteď. Nastupující kabinet Andreje Babiše (ANO) se rozhodl jít do otevřeného střetu s unijní legislativou a odmítl zavést "zelenou daň" na plyn, uhlí i benzín.
Miliardy vyletí komínem? Ani náhodou
Premiér Babiš vytáhl proti Bruselu těžký kalibr – katastrofická čísla, která si nechala zpracovat ještě předchozí vláda Petra Fialy. Analýza poradenské společnosti PwC z října 2025 ukazuje děsivý dopad na peněženky běžných lidí. Pokud by se systém spustil, Češi by v letech 2027 až 2032 přišli o nepředstavitelné částky.
„Je to materiál, který dalo vypracovat ministerstvo životního prostředí z října 2025. Podle tohoto materiálu od poradenské společnosti PwC by při ceně emisní povolenky 45 eur byl dopad na naše občany v letech 2027 až 2032 ve výši 154 miliard,“ citoval Babiš z analýzy.
A to byla ta "levnější" varianta. Kdyby cena povolenky vyskočila na 70 eur, z kapes českých rodin by zmizelo přes dvě stě miliard korun. „A to pro nás bylo nepřijatelné,“ hřímal premiér s tím, že takové ždímání lidí nedopustí.
Havlíček tasí zbraně: Klidně se budeme soudit
Vláda hraje vabank a je připravena jít až na krev. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček už dříve šokoval prohlášením, že Česko raději půjde do soudních sporů s Evropskou unií a zaplatí případné pokuty, než aby sedřelo kůži z vlastních občanů. Babišův plán je jasný – neustoupit ani o píď a na únorovém summitu v Bruselu hledat spojence pro úplné zrušení tohoto systému.
„Jednoznačně jsme to odmítli transponovat do našeho právního řádu. Přijdeme s velice konkrétními řešeními v rámci summitu Evropské rady 12. února příštího roku,“ prohlásil premiér odhodlaně.
Právníci varují: Hra s ohněm nás může spálit
Zatímco politici si hrají na hrdiny, právní experti kroutí hlavami a varují před tvrdou realitou. Ignorovat Brusel prý není tak snadné, jak se v televizních debatách zdá. Evropské směrnice jsou závazné a Česko si nemůže vybírat jen to, co se mu hodí.
„Členské státy Evropské unie jsou povinny přijmout směrnice do svého právního řádu. Jestliže tak neučiní či tak učiní nesprávně, porušují evropské právo, a vystavují se tak možnému finančnímu postihu,“ řekl Novinkám Jakub Svoboda z advokátní kanceláře Arzinger & Partneři.
Ještě drsnější dopad popisuje partner společnosti Peyton legal Jakub Málek. Podle něj nás unijní pravidla doběhnou, ať chceme, nebo ne. „Směrnice EU platí i tehdy, když ji národní parlament nebo vláda neschválí. Členské státy mají povinnost ji provést do vnitrostátního práva,“ potvrdil právník. Zdá se, že nás čeká horký únor a bitva o to, zda si v zimě zatopíme bez toho, abychom museli prodat ledvinu.