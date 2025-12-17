Šokující vražda u školy. Dvanáctiletá dívka ubodala o rok mladší spolužačku

Hrůza pár metrů od školní brány
Podle dostupných informací bylo tělo 11leté dívky nalezeno zhruba 200 metrů od školy, kterou obě děti navštěvovaly. Její tělo mělo viditelná a smrtelná zranění způsobená ostrým nástrojem, pravděpodobně loveckým nožem známým jako „finka“, který policie zajistila na místě.
Svědci uvedli, že před útokem viděli obě dívky spolu mluvit a následně odcházet do blízkého lesíka u školy. „Ta starší měla ruku v kapse, něco jí z ní vyčnívalo, a pak náhle ubodala mladší dívku,“ popsala jedna ze svědkyň. Vyšetřovatelé sice tuto výpověď zvažují, ale oficiální motiv zatím policie neupřesnila.
Policie zadržela 12letou dívku, která nyní figuruje jako podezřelá. Podle prokuratury byla již vyslechnuta a případ byl předán rodinnému soudu, který rozhodne o dalším postupu podle zákona o mládeži. Úřady zdůraznily, že stále neexistuje potvrzený motiv činu a že obě dívky se znaly pouze z letmého setkávání ve škole, nikoli jako blízké kamarádky.
Místní společnost v šoku
Událost zasáhla nejen rodiny dětí, ale i celou školní komunitu. Ředitel školy popsal zavražděnou dívku jako veselé a talentované dítě s výbornými studijními výsledky, které se aktivně zapojovalo do dobrovolnických i sportovních aktivit. Její smrt přinesla hluboký žal do rodiny i mezi spolužáky. Město plánuje vyhlásit den smutku v den jejího pohřbu a nabídnout psychologickou pomoc pro žáky i učitele.
Podle statistik jsou případy násilí mezi dětmi extrémně vzácné, avšak tam, kde k nim dojde, bývají hluboce traumatizující pro všechny zúčastněné. Údaje z kriminalistiky ukazují, že pouhé jedno procento násilných trestných činů spáchaných mladistvými zahrnuje děti mladší 14 let, přičemž většina těchto případů souvisí s domácím prostředím či dlouhodobými psychologickými problémy.
Co nás čeká dál
Vyšetřování pokračuje a policie i prokuratura nadále shromažďují důkazy, včetně kamerových záznamů a výpovědí svědků. Motiv činu zatím zůstává neznámý a úřady se zdráhají spekulovat. Rodinný soud rozhodne o dalším osudu dívky, která je podezřelá, ale stále nezletilá. Tento případ znovu otevírá debatu o duševním zdraví dětí, bezpečí ve školách a o tom, jak mohou dospělí lépe rozpoznat signály ohrožení dětí.