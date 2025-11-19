Vznikající koalice bude dnes diskutovat o harmonogramu, který navrhl prezident
19. 11. 2025 – 6:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zástupci vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů budou dnes na koaliční radě diskutovat o harmonogramu dalších kroků, které navrhl prezident Petr Pavel.
Do konce týdne by měli SPD a Motoristé předložit předsedovi hnutí ANO a pravděpodobnému budoucímu premiérovi Andreji Babišovi definitivní seznam kandidátů na ministry. Příští týden ho Babiš předá Pavlovi.
Pavel předpokládá, že poté v následujících dvou týdnech povede s ministerskými kandidáty konzultace. Následně očekává, že Babiš veřejně vyjasní způsob řešení svého střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Podle Hradu z něj má být zřetelné, že bude v souladu se zákony. Poté je prezident připraven do týdne Babiše jmenovat premiérem.
Babiš v úterý na instagramu uvedl, že pokud nebude mít jistotu, že ho Pavel jmenuje, nemá logiku, aby dělal nevratné kroky ohledně svého střetu zájmů. V odpovědích na dotazy občanů také zopakoval, že pokud bude jmenován předsedou vlády, vyřeší problém v souladu s evropskými zákony a českými soudy.
Poslanecké kluby končící vládní koalice KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09 a také v posledních měsících opozičních Pirátů v úterý předaly sekretariátu předsedy Sněmovny žádost o svolání mimořádné schůze právě k Babišově střetu zájmů. Pod listinu sebraly na devět desítek podpisů, ke svolání schůze je jich třeba 40. Uskuteční se ve čtvrtek 27. listopadu večer.