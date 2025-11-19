Slavný zpěvák chce ženu a děti... ale nejde to. Přiznal důvod proč
19. 11. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbený zpěvák nastínil životní plány a prozradil, kdy chce mít děti.
Populární zpěvák a hudebník Vojta Drahokoupil se nikterak netají tím, že se považuje spíš za rodinný typ a rozhodně by se rád jednou usadil s milovanou manželkou a věnoval se dětem.
Ani jedno ale zatím nemá, což je svým způsobem daň za kariérní úspěchy. Vojta se totiž soustředí především na práci a osobní život kvůli tomu musel zamířit na druhou kolej. Den zkrátka není dost dlouhý na to, aby se do něj vešlo oboje.
„Nemám čas vůbec na nic a na nikoho. A proto si myslím, že to je ten úděl, že jsem teď momentálně zatím bez dětí a ženy. Ale věřím tomu, že to přijde.“ prozradil pro eXtra.cz.
Čas věnovaný práci ale samozřejmě také nese ovoce: Vojta nedávno vydal druhý song ze svého připravovaného alba. Píseň vznikla k podpoře Nadace Anežka pro děti s pohybovým handicapem. Do tvorby videoklipu se kvůli dobré věci zapojila také celá řada dalších hvězd.
„Byl to můj celoživotní sen, napsat takhle velkou věc a zapojit do toho spoustu lidí. To, že tam bude spoustu hvězd a legendárních lidí jako Helena Vondráčková, Marta Jandová, Honza Toužimský, Sharlota, to prostě jsou pro mě všechno velký umělci a kolegové. Je mi velkou ctí mít ve studiu tyhle lidi, kteří zpívají vaši melodii a text, je to prostě fakt splněný sen. Každý do toho dal kus sebe a za to jim hrozně děkuju,“ rozplýval se Vojtěch.
Partnerku nicméně stále nemá a nechystá se ani návrat k Lucii Bikárové, se kterou se po rozchodu stihl ještě jednou pořádně líbat.
Ani žádná jiná expřítelkyně není ve hře: „Tam nic zpětně už se nebude rozjíždět. Ale vážím si jich samozřejmě. Ale já se tak nějak soustředím už dlouhou dobu na svou práci a věřím tomu, že až někoho potkám, kdo přijde a rozboří mi celý ten můj svět, tak teprve se to stane. A možná už někdo takový přišel. Bůh ví,“ zamyslel se.
Existuje jistá pravděpodobnost, že by poslední tajemnou větou možná mohl narážet na Veroniku Čermák Mackovou, kterou opět obsadil i do nového videoklipu a už dřív se k sobě během natáčení náramně měli. Uvidíme.
„Ano, příběh je tak nějak ještě rozjetý, ale samozřejmě jsme kolegové, ale máme se rádi,“ zmínil ohledně Veroniky pro magazín Expres před týdnem.
Plán je nicméně jasný: „Já bych to chtěl udělat tak, že až budu mít děti a ženu, tak abych přes týden byl s nimi a o víkendu jenom koncertoval. A dostat mou kariéru do této fáze samozřejmě ještě tak dva tři roky trvat bude. Takže na Kristovy roky, ve třiceti třech si myslím, že bych mohl zplodit dítě,“ zakončil zpěvák.