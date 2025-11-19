Dnes je středa 19. listopadu 2025., Svátek má Alžběta
Počasí dnes 3°C Oblačno

Měl doma krásku, ale poučil se! Idol žen Šimon Opp: "S misskou už bych znovu chodit nemohl"

19. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Měl doma krásku, ale poučil se! Idol žen Šimon Opp: "S misskou už bych znovu chodit nemohl"
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Zkušenosti s modelkou má a o další už prý nestojí.

Zpěvák Šimon Opp se chvíli žil v situaci, kterou by podstatná část mužské populace naší planety považovala za naprostý sen: Našel lásku s Justýnou Zedníkovou.

Ano, tou Justýnou Zedníkovou, která se o něco později přihlásila do Miss Czech Republic, kterou pak vyhrála. Právem, nutno dodat.

Který mládenec by se o něčem podobném nezasnil! Jenže mít doma tak neskutečnou kočku podle Oppa není až taková výhra, protože skutečnost, že vám na partnerku každý zírá a asi tak dvacet milionů mužů se pokouší vám ji dennodenně uzmout, docela leze na mozek.

„Vím, jak pro mě bylo náročné, když jsem měl doma modelku a všichni na ni čuměli, všichni ji chtěli a já jsem se klepal nervozitou, že mi s někým uteče, a je to hrozný pocit, který nikomu nepřeji,“ prozradil v rozhovoru pro magazín eXtra.

Kdyby mezi partnery panovala pevnější důvěra, nejspíš by žádný důvod k nervozitě, že bude někdo někam utíkat, nebyl. A že Šimon žárlil až běda, ostatně přiznala sama Justýna, když před dvěma lety koketovala s herectvím a dostala například malou roli po boku Vladimíra Polívky. Ztvárnila jeho bláznivou fanynku.

Byla to mini rolička. Hrála jsem tam velkou fanynku Vládi Polívky, a to bylo na hraně, protože jsme tam u sebe blízko. Přítel žárlil, takže si myslím, že by nebyl úplně nadšený, kdyby to viděl,“ uvedla svého času pro magazín Expres. A to bylo ještě v době, kdy byli s Oppem spolu.

Šimon se nicméně zaklíná, že za všechno mohlo povolání a se současnou přítelkyní Bětkou je mu lépe: „Já už nemohu být se žádnou modelkou, tím nechci říct, že Bětuška není krásná. Ona je krásná, ale myslím jako povoláním modelkou, herečkou, zpěvačkou nebo něčím takovým. Já to strašně těžce nesu a nedivím se jí, že ona to těžce nese, je to hrozný,“ prohlásil.

S Bětkou už jsou spolu rok a půl a už po půlroce vztahu se sestěhovali.

„Soužití se ženou je samozřejmě krásné, ale já jsem hrozný bordelář a ve spoustě věcí bych potřeboval ještě asi trochu převýchovu. Ale je hezké takové to, že přijdeš večer unavený z práce a někdo tam na tebe čeká, tak to mám na tom nejradši,“ pochvaluje si Šimon.

Má nicméně obavu, aby partnerka neprožívala to samé co on tehdy s misskou Justýnou, jen z druhé strany. 

„Já to beru jako práci, ale ona na to chudák pak třeba občas musí koukat. A já ji strašně obdivuji, protože já bych to nedal, ona samozřejmě má občas jako narážky na to, ale drží se dobře,“ uznává.

Tagy:
láska rozchod vztahy zpěvák důvěra modelka
Zdroje:
Extra.cz, Expres.cz
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Předchozí článek

Saúdskoarabský korunní princ považuje vraždu Chášukdžího za velkou chybu

Následující článek

Vznikající koalice bude dnes diskutovat o harmonogramu, který navrhl prezident

Nejnovější články