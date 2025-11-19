Měl doma krásku, ale poučil se! Idol žen Šimon Opp: "S misskou už bych znovu chodit nemohl"
19. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Zkušenosti s modelkou má a o další už prý nestojí.
Zpěvák Šimon Opp se chvíli žil v situaci, kterou by podstatná část mužské populace naší planety považovala za naprostý sen: Našel lásku s Justýnou Zedníkovou.
Ano, tou Justýnou Zedníkovou, která se o něco později přihlásila do Miss Czech Republic, kterou pak vyhrála. Právem, nutno dodat.
Který mládenec by se o něčem podobném nezasnil! Jenže mít doma tak neskutečnou kočku podle Oppa není až taková výhra, protože skutečnost, že vám na partnerku každý zírá a asi tak dvacet milionů mužů se pokouší vám ji dennodenně uzmout, docela leze na mozek.
„Vím, jak pro mě bylo náročné, když jsem měl doma modelku a všichni na ni čuměli, všichni ji chtěli a já jsem se klepal nervozitou, že mi s někým uteče, a je to hrozný pocit, který nikomu nepřeji,“ prozradil v rozhovoru pro magazín eXtra.
Kdyby mezi partnery panovala pevnější důvěra, nejspíš by žádný důvod k nervozitě, že bude někdo někam utíkat, nebyl. A že Šimon žárlil až běda, ostatně přiznala sama Justýna, když před dvěma lety koketovala s herectvím a dostala například malou roli po boku Vladimíra Polívky. Ztvárnila jeho bláznivou fanynku.
„Byla to mini rolička. Hrála jsem tam velkou fanynku Vládi Polívky, a to bylo na hraně, protože jsme tam u sebe blízko. Přítel žárlil, takže si myslím, že by nebyl úplně nadšený, kdyby to viděl,“ uvedla svého času pro magazín Expres. A to bylo ještě v době, kdy byli s Oppem spolu.
Šimon se nicméně zaklíná, že za všechno mohlo povolání a se současnou přítelkyní Bětkou je mu lépe: „Já už nemohu být se žádnou modelkou, tím nechci říct, že Bětuška není krásná. Ona je krásná, ale myslím jako povoláním modelkou, herečkou, zpěvačkou nebo něčím takovým. Já to strašně těžce nesu a nedivím se jí, že ona to těžce nese, je to hrozný,“ prohlásil.
S Bětkou už jsou spolu rok a půl a už po půlroce vztahu se sestěhovali.
„Soužití se ženou je samozřejmě krásné, ale já jsem hrozný bordelář a ve spoustě věcí bych potřeboval ještě asi trochu převýchovu. Ale je hezké takové to, že přijdeš večer unavený z práce a někdo tam na tebe čeká, tak to mám na tom nejradši,“ pochvaluje si Šimon.
Má nicméně obavu, aby partnerka neprožívala to samé co on tehdy s misskou Justýnou, jen z druhé strany.
„Já to beru jako práci, ale ona na to chudák pak třeba občas musí koukat. A já ji strašně obdivuji, protože já bych to nedal, ona samozřejmě má občas jako narážky na to, ale drží se dobře,“ uznává.