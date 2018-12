Nová dohoda o brexitu nebude, vzkázaly státy EU Britům. Mayová vyjednává

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Britská premiérka Theresa Mayová dnes vyrazila za svými partnery v Evropské unii, aby od nich získala pomoc poté, co v pondělí kvůli vidině fiaska v britském parlamentu odložila hlasování o dohodě upravující odchod Británie z evropského bloku. Zástupci 27 členských zemí EU však dávají najevo, že se kvůli britskému vnitropolitickému dění nechystají už domluvenou dohodu o brexitu znovu otevírat. Nevylučují však podporu Mayové jinou formou.

"Je to jediná dohoda. Není prostor pro nové vyjednávání," řekl šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker. Existují však podle něho možnosti vyjasnit a interpretovat sporné body v rámci současného textu dohody.

Problém pro velkou část britských politiků představuje hlavně takzvaná pojistka týkající se režimu na irské hranici. Jejím cílem je zajistit hladký pohyb mezi britským Severním Irskem a Irskem, což má klíčový význam pro tamní mírový proces. Pojistka by platila v případě, že se Londýn s Bruselem do července 2020 nedohodnou na podrobných podmínkách budoucích obchodních a dalších vztahů. V takovém případě by začátkem roku 2021 začal platit záložní plán, který by de facto znamenal celní hranici mezi britským Severním Irskem a ostatními částmi Británie. O zrušení takového stavu by přitom nemohla rozhodnout Británie sama, potřebovala by souhlas všech unijních zemí. Obě strany přitom ale předpokládají, že tato pojistka nikdy platit nebude, protože ji nahradí zatím neexistující a nedojednané trvalé řešení.

Evropská unie ve snaze pomoci Mayové prosadit dohodu v britském parlamentu by mohla dát určité záruky ve formě nějaké deklarace, řekl náměstek českého ministra zahraničních věcí Aleš Chmelař.

Mayová dnes o situaci kolem brexitu jednala s nizozemským premiérem Markem Ruttem, německou kancléřkou Angelou Merkelovou a s předními představiteli Evropské unie. Nizozemsko si v minulosti s Bruselem vyjednalo záruky ohledně asociační dohody EU s Ukrajinou.

Merkelová po jednání s britskou premiérkou svým stranickým kolegům prý řekla, že další vyjednávání o dohodě o odchodu Británie z EU odmítá. Věří prý však, že se ještě najde řešení, protože většina britských poslanců si prý nepřeje, aby Británie opustila EU bez dohody.

Když Mayová dorazila do Berlína na schůzku s Merkelovou, uvázla v autě, kterému se zablokovaly dveře. "Jak může Theresa Mayová očekávat, že vystoupí z Evropy (EU - pozn. ČTK), když ani nedokáže vystoupit z vlastního auta?" komentoval drobný incident zpravodajský portál Politico.eu.

Andrea Leadsomová, která v dolní komoře britského parlamentu organizuje agendu vlády, tvrdí, že posun ve vyjednávání kolem brexitu je stále možný, protože Evropská unie má ve zvyku uzavírat dohody na poslední chvíli.

Britští zákonodárci budou o rozluce své země s evropským blokem hlasovat podle mluvčího Mayové ještě před 21. lednem. Po tomto termínu by vláda musela poslancům předložit plán, pokud by stále hrozil brexit bez dohody.

Pro české firmy, které vyvážejí své výrobky do Británie, je horší variantou než případný tvrdý brexit nejistota spojená s vyjednáváním odchodu Británie s EU, řekl dnes šéf kanceláře agentury CzechTrade v Londýně Martin Macourek. Uvedl také, že české výrobky jsou kvůli velkému oslabení libry na ostrovech stále dražší, a tedy méně konkurenceschopné.