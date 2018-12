Je možné, že Británie z EU neodejde, připustila Mayová

Premiér Andrej Babiš (ANO) nechá na hejtmanech, zda potvrdí v čele Asociace krajů dosavadní šéfku asociace Janu Mračkovou Vildumetzovou (ANO), i když je zároveň poslankyní. Karlovarská hejtmanka je podle něj jako předsedkyně aktivní a svou práci dělá dobře. Novinářům to řekl po čtvrteční konferenci Svazu měst a obcí. Jednání asociace začíná dnes odpoledne na zámku Hluboká.

Právní zástupci Nadace knížete z Lichtenštejna začali ve čtvrtek rozesílat českým státním institucím a státním podnikům předžalobní výzvy požadující vydání nemovitostí, které stát podle knížecí rodiny nezákonně zabavil na základě Benešových dekretů po roce 1945. Pokud stát majetek do sedmi dnů nevydá, podá nadace spravující majetek rodu na český stát žaloby, uvedly ve čtvrtek

Akciové trhy v Asii a v Evropě ve čtvrtek zamířily prudce dolů, reagují tak na zprávu o zatčení finanční ředitelky čínské společnosti Huawei. Meng Wan-čou byla zatčena v Kanadě a čelí vydání do Spojených států, které ji viní z porušování sankcí. Případ podle analytiků podkopává naděje na zmírnění napětí v obchodních vztazích mezi USA a Čínou.

