Výtržníci se pokusili upálit starostu francouzského města i s rodinou

Střety hlásí policie především ze středomořského přístavního města Marseille a z Paříže. Policie v celé zemi zadržela 719 lidí, informuje ministerstvo vnitra. Během noci bylo zraněno 45 policistů a četníků, zapáleno 577 vozidel a 74 budov a na veřejných komunikacích zaznamenáno 871 požárů, píše agentura AFP.

Francie na potlačení nepokojů v 68milionové zemi nasadila 45 000 policistů a četníků. Nepokoje neutuchají ani ve dne. Dokládá to video, na kterém místní obyvatelé z Angers, čtvrtmilionovém městě na západě Francie, zahánějí dav rabující obchody tyčemi.

In the French city of Angers, nationalists came out to fight the protesters It is also reported that the protesters now have weapons: they looted police stations. pic.twitter.com/CF3kUAB8Hd

Nejvážnější incident byl zaznamenán v městečku L'Haÿ-les-Roses u Paříže. Tam v noci na neděli zaútočil dav na dům starosty. Útočníci při tom použili vozidlo jako beranidlo. Zapálili ho a nasměrovali proti domu.

V 01:30, v době útoku, byl starosta Vincent Jeanbrun na radnici L'Haÿ-les-Roses, kde se účastnil zasedání krizového štábu. V domě však byly jeho děti a manželka. Jedno z dětí při útoku utrpělo zranění.

„Byl to pokus o nevýslovně zbabělou vraždu,“ napsal starosta na twitteru.

The mayor of the #French city of L'Ail-les-Rose Vincent Jeanbrun said that the rioters attacked the politician's house in order to harm his family.



The mayor's wife and child were injured, his car burned down. He himself was at work at the City Hall at the time of the attack.… pic.twitter.com/iyRoOvgYlE