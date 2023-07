Francouzská revolta, noc čtvrtá: hořící auta, střelba, tisíc zadržených

Podle statistik francouzského ministerstva vnitra v sobotu během čtvrté noci násilí bylo zadrženo 994 lidí. Na veřejných komunikacích bylo hlášeno 2 560 požárů, shořelo 1 350 aut a bylo poškozeno nebo vyrabováno 234 objektů, informuje televize CNN.

„Díky mobilizaci bezpečnostních jednotek po celé zemi byla úroveň násilí v noci na dnešek nižší ve srovnání s předchozí nocí,“ píše se ve zprávě ministerstva vnitra. Zpráva také informuje o zranění 79 policistů a četníků.

Útoky na policejní stanice byly přes noc hlášeny z Bordeaux na západě země, ze Saint-Denis a Bonneuil-sur-Marne na předměstí Paříže. Případy rabování úřady zaznamenaly v trojici největších měst – Paříži, Marseille a Lyonu – a také například ve Štrasburku, Grenoblu nebo v Saint-Étienne. V Lyonu se dokonce ozývala střelba.

Nepokoje zmítají Francií od úterní smrti mladíka se severoafrickými kořeny, kterého policie zastřelila, když neuposlechl její příkazy při silniční kontrole.

Ministr Darmanin sdělil, že při nepokojích byly zadrženy i děti ve věku pouhých 13 let. Průměrný věk zadržených v noci na pátek byl 17 let.

Starosta Marseille Benoit Payan v pátek pozdě večer tweetoval, že násilí je „nepřijatelné“, a vyzval vládu, aby „okamžitě vyslala další donucovací síly“.

CNN na svém webu píše o tom, že své plánované cesty do Francie odhlašují mnozí turisté.

Není divu, násilí a chaos dosáhly takových proporcí, že vedly k zákazu vycházení v některých oblastech a není jasné, kdy utichnou. Narušena je také veřejná doprava.

A father find out his son is part of the riot ganks and got him.



He will be grounded at least for 2 months !#Paris #France pic.twitter.com/hNibcY6w3M