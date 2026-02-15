Výročí, která připadají na neděli 15. února
15. 2. 2026 – 6:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Neděle 15.února je 46. dnem roku 2026, do konce roku zbývá 319 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1998 (15,4 stupně C) a nejnižší v roce 1929 (minus 18,0 stupně C).
Svátek má Jiřina. Je to jméno řeckého původu, ženská podoba mužského jména Jiří, které znamená "zemědělec, rolník". K jeho známým nositelkám patří například herečka Bohdalová.
Narozeniny slaví:
americký hudební skladatel John Adams (1947)
americký autor komiksů Art Spiegelman (1948)
americká herečka britského původu Jane Seymourová (1951)
americký karikaturista Matt Groening (1954)
novinář Roman Lipčík (1958)
bývalý černohorský prezident Milo Djukanović (1962)
spisovatelka a novinářka Iva Pekárková (1963)
politik Zbyněk Stanjura (1964)
právník a bývalý prezident Českého hokeje Tomáš Král (1964)
fotbalista a trenér Horst Siegl (1969)
hokejista Jaromír Jágr (1972)
běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová (1973)
španělský cyklista Oscar Freire (1976)
íránská režisérka Samíra Machmalbafová (1980)
herečka Berenika Kohoutová (1991)