Nalijme si čistého vína: dokáže nealkoholická varianta nahradit originál?
15. 2. 2026 – 7:18 | Magazín | Žanet Ka
Ten pocit, kdy se stopka sklenice dotkne vašich rtů, nemusí být vykoupen těžkým ránem. Nealkoholické víno nabízí eleganci a atmosféru bez nutnosti dělat kompromisy ve vašem nabitém programu. Je čas naučit se slavit s čistou hlavou nad verzí "0".
Představte si ten okamžik: Sedíte na terase, slunce pomalu zapadá a vy svíráte stopku elegantní sklenice. Cinknutí skla, podmanivá vůně... ale víte, že ráno vstanete s naprosto čistou hlavou. Svět nealkoholických vín prožívá boom, který mění pravidla společenských setkání. Je to ale skutečně ten samý zážitek?
Alchymie v pozadí: Jak se z vína „vyhání“ duše?
Mnoho lidí se domnívá, že nealkoholické víno je jen jiný název pro hroznový mošt. Pravda je však mnohem fascinující. Aby víno zůstalo vínem, musí nejprve projít klasickým kvašením. Teprve když je hotové, nastupuje moderní alchymie- dealkoholizace. Cesty k cíli jsou různé a každá má svou cenu:
- Vakuová destilace: Víno se zahřeje v podtlaku. Díky tomu se alkohol začne vypařovat už při nízkých teplotách (25-30 °C). Je to šetrné, ale přesto s alkoholem často nenávratně mizí i část jemných aromat.
- Reverzní osmóza: Představte si neuvěřitelně jemný filtr, který propustí jen vodu a alkohol. Zbytek- ten drahocenný vinný koncentrát- zůstane stranou. Z oddělené tekutiny se odpaří alkohol a voda se pak vrací zpět k aromatu. Je to proces precizní a zdlouhavý.
- Metoda Spinning cone (Dvoufázová extrakce): Špička v oboru. Nejprve se za studena „pochytají“ všechna aromata a schovají se do bezpečí. Pak se zvýší teplota, odstraní se alkohol a aromata se vítězoslavně vrátí zpět. Výsledek? Teoreticky až 100 % zachované vůně.
Zdraví, kterému alkohol nechybí
Pokud hledáte argumenty pro své tělo, nealkoholické víno jich má v rukávu hned několik. Protože výrobní proces začíná u skutečných hroznů, zůstávají v nápoji zachovány vzácné polyfenoly. Tyto antioxidanty jsou strážci našeho srdce.
První studie naznačují něco převratného: umírněné pití červeného vína bez alkoholu může snižovat krevní tlak a celkový cholesterol efektivněji než jeho klasická varianta. Alkohol totiž v těle procesy zpracování těchto látek občas komplikuje. V nealkoholické verzi dostává vaše tělo čistý benefit bez toxické zátěže.
Upřímný doušek: Alkohol jako nosič emocí
Nalijme si však čistého vína- a to doslova. Alkohol v nápoji nefunguje jen jako „omamná látka“, ale především jako nositel chuti a struktury. Je to právě on, kdo dává vínu jeho kulatost, mohutnost a pocit plnosti v ústech (tzv. mouthfeel efekt). Bez něj se víno může zdát tenké, někdy až vodové.
Zatímco nealkoholické pivo už dnes od originálu pozná málokdo, vína zůstávají tak trochu „v půli cesty“. Nejúspěšnější jsou v tomto směru vína šumivá. Bublinky a svěžest dokážou absenci alkoholu mistrně zamaskovat. U tichých vín však buďte připraveni na to, že požitek bude jiný- lehčí, méně důrazný, ale stále kultivovaný.
Verdikt: Stojí to za to?
Nealkoholické víno není kopií klasiky, je to nová kategorie. Je to volba pro ty, kteří milují rituál, ale odmítají daň v podobě únavy či zdravotních rizik. Možná vás neomámí svou silou, ale získá si vás svou lehkostí. Pokud hledáte cestu, jak si užít večer a neztratit přitom kontrolu nad zítřkem, nealkoholická cesta je více než lákavá.