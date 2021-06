Výprodej těl! Za 50 liber můžete mít tolik končetin, kolik poberete

Dámské, pánské, těhotenské, ale i dětské. Ve sběrném dvoře s přezdívkou Dollywood odpočívá na hromadách dvacet tisíc figurín. Jejich majitelka Roz Edwardsová se rozhodla uspořádat jejich unikátní výprodej - za 50 liber (1500 korun) si mohou lidé nabrat tolik částí těl, kolik jejich auto pobere. Mají na to čtvrt hodiny, ani o minutu víc.

Britka Edwardsová sbírá a skupuje figuríny ze zavřených obchodů, zrenovuje je a následně prodává, případně půjčuje. Pravidelně figuríny dodává například do pořadů Top Gear, X-Factor nebo pro vystoupení hudebníků, včetně třeba Lady Gaga. Za její vytuněné plastové (nejen) dámy jsou producenti ochotni platit i více než 600 liber (18 000 korun).

Jenže sběrný dvůr Edwardsové ležící kousek od britského Fulbecku je tak trochu přeplněný. A zrestaurovat všechna torza je nad její síly. Vymyslela proto zajímavý způsob, jak si od části z nich odlehčit, něco vydělat a ještě si udělat reklamu - „průjezdní loupež“.

Zákazníci zaplatí vjezd v přepočtu za zhruba 1500 korun a mohou z hromad pobrat, co chtějí - těla, ruce, hlavy... Podmínky jsou jen dvě - musí vše narvat do auta a hlavně se vejít do časového limitu 15 minut. To, kolik z nich ve skutečnosti složí kompletních figurín, zjistí až v klidu doma.