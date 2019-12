Doma má 10 milionů kostiček lega. Dokáže z nich postavit cokoli

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Lenka Dvořáčková

Svou první stavebnici dostal Newyorčan Nathan Sawaya od svých rodičů k třetím narozeninám. Poté, co zběhl z nadějné kariéry právníka, se stal jedním u nejuznávanějších lego umělců. Ze známých kostiček dokáže postavit prakticky cokoli, třeba hranaté kopie slavných uměleckých děl.

Nathan Sawaya poslechl – stejně jako mnoho jiných před ním – své rodiče a vystudoval "něco pořádného" i za cenu toho, že potlačí své umělecké sklony. Po studiu práv věřil, že mu bude stačit přetrpět nudnou povinnou praxi do advokátských zkoušek, a bude za vodou. Po příchodu domů ale cítil, že se musí nějak umělecky vybít – tužka a papír brzy ustoupily dětské hračce – legu.

Tak jako jiní po práci chodí do posilovny nebo popít do baru, Sawaya každý den usedal nad krabice s lego kostičkami a zkoušel, co z nich lze všechno postavit. Svůj první autoportrét – tři metry vysokou sochu – postavil ještě na vysoké škole.

Když vystavil pár svých děl na internetu, začaly mu prakticky obratem přicházet zakázky na sochy na přání. Mohl tak opustit nudnou kancelářskou práci a stát se lego sochařem na plný úvazek. Už skoro dvacet let se tak živí stavbou jedinečných sochy na objednávku firem, charitativních společností, ale i jednotlivců, muzeí či galerií.

Aby měl volnost v umělecké tvorbě a nebyl ničím limitovaný, udržuje své sklady neustále plné. Vlastní zhruba deset milionů lego kostek, přičemž tisíce z nich jsou připraveny v pohotovosti rozdělené v průhledných krabičkách podle barev, tvarů a velikosti.