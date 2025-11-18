Vypadá to dobře! Bolek Polívka po mrtvičce: Náhradu za mě nehledejte
18. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Slavný herec, zdá se, vyvázl z mozkové příhody bez následků a na jeho návrat už nebudeme muset čekat dlouho.
Legendární herec a mistr vtipu Bolek Polívka strašlivě vyděsil diváky, fanoušky a všechny své příznivce, když před měsícem během představení zkolaboval tak zle, že ho musela přímo z divadla zachraňovat rychlá.
„Po první části dnešního představení se Bolku Polívkovi udělalo nevolno a na místo musela dorazit rychlá záchranná služba,“ uvedla v tu dobu televize Brněnská Jednička.
Herec pak pobyl v nemocnici, kde se přišlo na to, že prodělal lehkou mozkovou příhodu, tedy mrtvičku. Zdálo se, že by se incident mohl obejít bez následků, ale podobné případy je potřeba především nepodcenit. Herec tak strávil chvíli v nemocnici pod bedlivým dohledem lékařů.
Stejně tak na něj dohlíželi i poté, co odešel domů. Zatím to ale vypadá, že se prvotní pozitivní odhady zaplaťpánbůh naplňují, protože žádné komplikace nenastaly.
Snad nejlépe to ilustruje skutečnost, že Bolek už nyní počítá s tím, že se opravdu zúčastní vánočního koncertu Ondřeje Rumla, jak bylo v plánu. Akce proběhne 11. prosince, tedy za nějaké tři týdny.
Že Bolek nechce i v tak krátkém horizontu nic rušit, napovídá, že se zkrátka cítí čím dál tím lépe.
„Mluvil jsem s panem Polívkou a prý si za něj nemám hledat náhradu. Koncert je složený z písní a čteného slova Bolka, které ještě doplní dětský sbor Coro Piccolo,“ potvrdil Blesku Ruml.